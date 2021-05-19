Венеційська комісія наголосила, що треба передбачити реальну участь міжнародних експертів під час вибору членів ВРП. Про це розповів голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков.

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Вплив Вовка на ВРП

За його словами, Вища рада правосуддя – орган, який здійснює дисциплінарні провадження щодо суддів. Від того, наскільки ефективно це спрацює, залежатиме очищення судової влади. Втім, визначальним буде те, хто прийматиме остаточні рішення, додав Жернаков.

"ВРП уже неодноразово показувала, що "покриває" суддів Майдану; судів, які ухвалювали інші неправосудні рішення; суддів, чиї статки перевищують доходи й так далі", – зазначив Жернаков.

Довідка. Вища рада правосуддя – це головний орган у судовій владі України. Члени ВРП мають право повністю контролювати призначення і звільнення суддів.

Він навів у приклад, як ВРП відмовилась навіть тимчасово відсторонити одіозного Павла Вовка, коли вже були готові всі документи. Тепер вони вкотре відклали питання дисциплінарної скарги щодо нього.

Це корумпована суддівська корпорація, від якої ми всі страждаємо. Вища рада правосуддя, фактично, є союзниками Павла Вовка. На плівках чути, як він ними керує,

– наголосив Жернаков.

Саме тому, на його думку, принципово очистити ВРП та позбавитись його впливу.

Про очищення ВРП

Він додав, що попри це, Вища рада правосуддя постійно називає неконституційними норми, які загрожують її статусу-кво. За аналізом кількох профільних громадських організацій, недоброчесних членів у ВРП є переважна більшість. Тому, звичайно, вони не хочуть позбутися власних місць.

Це корупційна годівниця для них,

– вважає Жернаков.

Як він пояснив, це можливість впливати на призначення суддів і процеси в країні. Тому вони будь-яку ініціативу, яка намагатиметься їх усунути, вважатимуть неправильною.

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