Венецианская комиссия отметила, что надо предусмотреть реальное участие международных экспертов при выборе членов ВСП. Об этом рассказал председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.

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Влияние Вовка на ВСП

По его словам, Высший совет правосудия – орган, осуществляющий дисциплинарные производства в отношении судей. От того, насколько эффективно это сработает, будет зависеть очищение судебной власти. Впрочем, определяющим будет то, кто будет принимать окончательные решения, добавил Жернаков.

"ВСП уже неоднократно показывал, что "покрывает" судей Майдана; судей, которые принимали другие неправосудные решения судей, чьи доходы превышают доходы и так далее", – отметил Жернаков.

Справка. Высший совет правосудия – это главный орган в судебной власти Украины. Члены ВСП имеют право полностью контролировать назначение и увольнение судей.

Он привел в пример, как ВСП отказалась даже временно отстранить одиозного Павла Вовка, когда уже были готовы все документы. Теперь они в очередной раз отложили вопрос дисциплинарной жалобы в отношении него.

Это коррумпированная судейская корпорация, от которой мы все страдаем. Высший совет правосудия, фактически, является союзниками Павла Вовка. На пленках слышно, как он ими руководит,

– отметил Жернаков.

Именно поэтому, по его мнению, принципиально очистить ВСП и избавиться от его влияния.

Об очистке ВСП

Он добавил, что несмотря на это, Высший совет правосудия постоянно называет неконституционными нормы, которые угрожают его статусу-кво. По анализу нескольких профильных общественных организаций, недобросовестных членов в ВСП подавляющее большинство. Поэтому, конечно, они не хотят лишиться своих мест.

Это коррупционная кормушка для них,

– считает Жернаков.

Как он пояснил, это возможность влиять на назначение судей и процессы в стране. Поэтому они любую инициативу, которая будет пытаться их устранить, сочтут неправильной.

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