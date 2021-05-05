Венецианская комиссия показала вывод касательно президентского законопроекта о конкурсном отборе и проверке членов украинского Высшего совета правосудия. Некоторые моменты раскритиковали.

Главным тезисом вывода стало то, что международные эксперты должны иметь решающую роль в процессе отбора будущих членов ВСП и проверки на добродетель действующего состава.

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Что предусматривает законопроект

Да, законопроект №5068 президента Владимира Зеленского предусматривает создание Этичного совета, трех членов которого должен номинировать Совет судей Украины, еще трех – международные и иностранные организации.

Этическая совет будет подбирать кандидатов в ВСП и проверять на добродетель членов.

Заключение Венецианской комиссии

Комиссия отметила, что именно независимые эксперты, номинированные международными партнерами Украины, а не судьи, должны иметь определяющее влияние на решения Этического совета.

Считают, что решения должны принимать большинством голосов, но поддержка не менее двух международных экспертов является обязательной. Если голоса будут распределяться поровну, преимущество должно быть за международными экспертами.

Что говорят эксперты о заключении

Эксперт "Центра противодействия коррупции" Галина Чижик считает, что такая позиция Венецианской комиссии является реакцией на многочисленные факты недостойного поведения представителей судебной власти Украины.

Только в марте съезд судей избрал четырех новых членов Высшего совета правосудия без каких-либо конкурсов или проверок на добродетель. Трое из четырех избранных были включены в так называемый список заранее согласованных кандидатов, о чем стало известно накануне судейского голосования,

– сказала Чижик.