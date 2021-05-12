Венеційська комісія оприлюднила висновок про законопроєкт Володимира Зеленського щодо Вищої ради правосуддя. Її члени взялися за судову систему в Україні.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін у відеоблозі "Право на гідність" заявив, що оскільки кандидати до ВРП не проходять перевірок на доброчесність, єдиним критерієм відбору є лояльність суддівським кланам. Як він зауважив, законопроєкт Зеленського покликаний змінити цей підхід.

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З чим не погодилась Венеційська комісія

За словами Шабуніна, у документі також передбачено створення окремого незалежного органу – Етичної ради, яка має перевірити кандидатів до Вищої ради правосуддя на доброчесність. Однак те, чи зможе вона гарантувати майбутнє "очищення" ВРП, залежить від її складу.

Шабунін зауважив, що згідно зі законопроєктом, Етична рада складатиметься із 3 суддівських представників та 3 міжнародних експертів. Однак без голосу хоча б одного судді жоден кандидат не зможе пройти далі. Саме з цим Венеційська комісія і не погодилася.

Позиція від Венеційської комісії, яка послідовно захищає самоврядність суддів, є просто революційною. Огидність української судової системи вже навіть її дістала,

– наголосив Шабунін.

Довідка. Вища рада правосуддя – це головний орган в судовій владі України. Члени ВРП мають право повністю контролювати призначення і звільнення суддів.

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За словами голови ЦПК, у Венеційській комісії зазначили, що недоброчесність членів Вищої ради правосуддя загрожує незалежності всієї судової системи. Через це й потрібно робити рішучі кроки, на які не здатні залежні судді.

Повний випуск відеоблогу "Право на гідність" за 12 травня 2021 року: дивіться відео

Що цьому передувало