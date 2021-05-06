Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас прокоментував рішення Венеційської комісії щодо конкурсного добору та перевірки членів української Вищої ради правосуддя. Він сподівається, що Україна дослухається до висновку комісії.

Про це він написав 6 травня. Зокрема мова йде про законопроєкт президента Володимира Зеленського, який передбачає створення Етичної ради, трьох членів якої має номінувати Рада суддів України, ще трьох – міжнародні та іноземні організації.

До теми Зеленський перепризначив заступника Тупицького членом Венеціанської комісії

Заява Матті Маасікаса щодо Вищої ради правосуддя

"Сподіваємось, ця дуже важлива думка прокладе шлях до встановлення процедури відбору до Вищої кваліфікаційної комісії суддів (законопроєкт 3711-д), а також дасть напрямок поточним дискусіям щодо реформування Вищої ради суддів та нового закону про НАБУ", – зауважив Маасікас.

Посол додав, що особливо важливим пунктом у висновку комісії є участь міжнародних експертів в органах відбору і їх вирішальний голос в ухваленні рішень.

Венеційська комісія вважає необхідним, щоб після повторного голосування, голосування групи, що має щонайменше два голоси міжнародних експертів, переважало,

– заявив посол Євросоюзу.

Він також розповів, що це важливо не тільки для встановлення довіри до судової влади, а й з точки зору національного суверенітету. Нинішні члени Вищої ради правосуддя будуть тільки відсторонені, натомість рішення про звільнення залишиться за органом, що їх призначає.

This very important opinion hopefully paves the way to establishing the selection procedure for the High Qualification Commission of Judges (draft law 3711-d) and also gives direction to the ongoing discussions on reforming the High Council of Judges and on the new NABU law. 1/5 https://t.co/8YVVw8w6F0 — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) May 6, 2021

Коротко про висновок Венеційської комісії щодо законопроєкту №5068

5 травня Венеційська комісія показала висновок стосовно президентського законопроєкту про конкурсний добір та перевірки членів української Вищої ради правосуддя.

Зокрема, комісія зауважила, що саме незалежні експерти, номіновані міжнародними партнерами України, а не судді, повинні мати визначальний вплив на рішення Етичної ради.

Вважають, що рішення мають ухвалювати більшістю голосів, але підтримка щонайменше двох міжнародних експертів є обов'язковою. Якщо голоси розподілятимуться порівно, перевага має бути за міжнародними експертами.

Зверніть увагу! Вища рада правосуддя – це фактично головний орган в системі судової влади країни. Члени ВРП можуть повністю контролювати призначення та звільнення суддів, їх захист від неправомірних посягань та притягнення до відповідальності.

Коротка передісторія