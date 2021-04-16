Президент Володимир Зеленський 15 квітня перепризначив заступника глови Конституційного Суду Сергія Головатого членом Венеціанської комісії. Раніше термін виконання його обов'язків закінчився.

Так, спочатку Зеленський увільнив Головатого від виконання обов'язків члена Європейської комісії "За демократію через право", тобто Венеціанської комісії.

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У той же день Зеленський призначив Головатого назад за згодою. Відповідний указ розміщений на сайті президента.

Що цьому передувало

Ще в листопаді 2020 року Зеленський звертався до Венеціанської комісії для оцінки стану антикорупційної системи в Україні. Це сталось після скандального рішення КСУ щодо відповідальності за брехню у деклараціях.

Зеленський попросив оцінити, чи дотримався суд всіх вимог, коли ухвалював таке рішення.

У грудні комісія опублікувала своє рішення щодо конституційної кризи в Україні та рекомендувала змінити закон про КСУ.

У березні Венеціанська комісія надіслала свої висновки щодо законопроєкту про реформу КСУ. Зауважимо, що загалом положення проєкту закону оцінили позитивно.

Щоправда, комісія внесла свої пропозиції, які стосуються запровадження градації видів дисциплінарних стягнень для суддів КСУ, конкурсного відбору суддів, можливості перегляду рішень КСУ тощо.

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