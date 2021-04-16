Президент Владимир Зеленский 15 апреля переназначил замглавы Конституционного Суда Сергея Головатого членом Венецианской комиссии. Ранее срок исполнения его обязанностей истек.

Так, сначала Зеленский освободил Головатого от исполнения обязанностей члена Европейской комиссии "За демократию через право", то есть Венецианской комиссии.

Кстати Рада изменила требования к назначению судьи КСУ: какие они теперь

В тот же день Зеленский назначил Головатого обратно по согласию. Соответствующий указ размещен на сайте президента.

Что этому предшествовало

Еще в ноябре 2020 года Зеленский обращался в Венецианскую комиссию для оценки состояния антикоррупционной системы в Украине. Это произошло после скандального решения КСУ об ответственности за ложь в декларациях.

Зеленский попросил оценить, соблюдал ли суд все требования, когда принимал такое решение.

В декабре комиссия опубликовала свое решение относительно конституционного кризиса в Украине и рекомендовала изменить закон о КСУ.

В марте Венецианская комиссия направила свои выводы относительно законопроекта о реформе КСУ. Отметим, что в целом положение проекта закона оценили положительно.

Правда, комиссия внесла свои предложения, касающиеся введения градации видов дисциплинарных взысканий для судей КСУ, конкурсного отбора судей, возможности пересмотра решений КСУ и тому подобное.

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