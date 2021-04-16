Зеленский переназначил заместителя Тупицкого членом Венецианской комиссии
Президент Владимир Зеленский 15 апреля переназначил замглавы Конституционного Суда Сергея Головатого членом Венецианской комиссии. Ранее срок исполнения его обязанностей истек.
Источник:указ Зеленского
Так, сначала Зеленский освободил Головатого от исполнения обязанностей члена Европейской комиссии "За демократию через право", то есть Венецианской комиссии.
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В тот же день Зеленский назначил Головатого обратно по согласию. Соответствующий указ размещен на сайте президента.
Что этому предшествовало
- Еще в ноябре 2020 года Зеленский обращался в Венецианскую комиссию для оценки состояния антикоррупционной системы в Украине. Это произошло после скандального решения КСУ об ответственности за ложь в декларациях.
- Зеленский попросил оценить, соблюдал ли суд все требования, когда принимал такое решение.
- В декабре комиссия опубликовала свое решение относительно конституционного кризиса в Украине и рекомендовала изменить закон о КСУ.
- В марте Венецианская комиссия направила свои выводы относительно законопроекта о реформе КСУ. Отметим, что в целом положение проекта закона оценили положительно.
- Правда, комиссия внесла свои предложения, касающиеся введения градации видов дисциплинарных взысканий для судей КСУ, конкурсного отбора судей, возможности пересмотра решений КСУ и тому подобное.
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