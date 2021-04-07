"Слуга народа" Денис Монастырский сфальсифицировал решение правоохранительного комитета касательно законопроекта, который усиливает ответственность за ложь в декларациях. Он обратился к спикеру Рады с просьбой, которую нардепы не принимали на заседании.

Монастырский, который возглавляет комитет, 4 марта обратился к Разумкову с просьбой отправить законопроект №4651 в Венецианскую комиссию. Все для того, чтобы получить экспертное заключение.

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Однако вопрос о направлении документа в Венецианскую комиссию не ставился на голосование во время заседания профильного комитета. То есть, такое решение не могло быть принято.

Обратите внимание! 12 марта Разумков обратился к президенту Венецианской комиссии с просьбой предоставить соответствующее экспертное заключение.

Это означает, что таким образом народные депутаты пытаются затянуть с усилением ответственности за ложь в декларациях, отметили в "Центре противодействия коррупции".

Эксперт ЦПК Антон Марчук отметил, что "слуги народа" Монастырский и Разумков, сделали все, чтобы не рассмотреть этот законопроект до окончания периода декларирования 2020 года.

В поданных декларациях нет смысла искать ложь, потому что за нее депутатам светит максимум ограничения свободы. Сумма, от которой предусматривается такое "жестокое" наказание – от 9 миллиона гривен,

– добавил он.

И объяснил, что это – примерная стоимость элитной квартиры в центре Киева. А за недекларирование меньших сумм даже такого наказания не предусмотрено.

Законопроект №4651: что следует знать?

Он предусматривает восстановление тюремного термина за ложь в декларации. Ранее ее отменили судьи КСУ. В декабре депутаты поддержали "компромиссный" закон.



Его раскритиковали за отсутствия реального наказания. Ранее Комиссия уже рекомендовала Украине наказание за ложь в декларациях в виде лишения свободы. Он предусматривает восстановление тюремного термина за ложь в декларации. Ранее ее отменили судьи КСУ. В декабре депутаты поддержали "компромиссный" закон.Его раскритиковали за отсутствия реального наказания. Ранее Комиссия уже рекомендовала Украине наказание за ложь в декларациях в виде лишения свободы.

Что же происходило на заседании

Позицию подкомитета по президентскому законопроекту во время обсуждения на заседании представлял "слуга народа" Александр Бакумов.

Именно он предложил отправить документ в Венецианскую комиссию, но только после его принятия в первом чтении.

После этого получил слово Монастырский. Он поставил на голосование заключение комитета по законопроекту Зеленского.

В результате правоохранительный комитет поддержал решение рекомендовать Верховной Раде принять его за основу.

Далее комитет Совета провел еще 3 голосования по другим связанным законопроектам и перешел к следующим вопросам.

Обратите внимание! О направлении законопроекта №4651 в Венецианскую комиссию перед голосованием за него Монастырский не указывал.

ЦПК уже обратился в правоохранительные органы с требованием расследовать вышеуказанные факты и привлечь к ответственности тех, кто фальсифицировал решение комитета.