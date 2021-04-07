"Слуга народу" сфальсифікував рішення комітету щодо брехні у деклараціях, – ЦПК
"Слуга народу" Денис Монастирський сфальсифікував рішення правоохоронного комітету щодо законопроєкту, який посилює відповідальність за брехню у деклараціях. Він звернувся до спікера Ради із проханням, якого нардепи не ухвалювали на засіданні.
Джерело:"Центр протидії корупції"
Монастирський, який очолює комітет, 4 березня звернувся до Разумкова із проханням відправити законопроєкт №4651 до Венеціанської комісії. Все для того, аби отримати експертний висновок.
До теми Вкрадені мільйони та приховані квартири: чи є шанс побороти брехню у деклараціях
Проте питання щодо направлення документа до Венеціанської комісії не ставилося на голосування під час засідання профільного комітету. Тобто, таке рішення не могло бути ухвалене.
Це означає, що у такий спосіб народні депутати намагаються затягнути із посиленням відповідальності за брехню в деклараціях, наголосили у "Центрі протидії корупції".
Експерт ЦПК Антон Марчук зауважив, що "слуги народу" Монастирський та Разумков, зробили все, аби не розглянути цей законопроєкт до закінчення періоду декларування за 2020 рік.
У поданих деклараціях немає сенсу шукати брехню, бо за неї депутатам світить максимум обмеження волі. Сума, від якої передбачається таке "жорстоке" покарання – від 9 мільйонів гривень,
– додав він.
Й пояснив, що це – приблизна вартість елітної квартири у центрі Києва. Натомість за брехню на менші суми навіть такого покарання й взагалі не передбачено.
Законопроєкт №4651: що варто знати?Він передбачає відновлення ув'язнення за брехню в декларації. Раніше її скасували судді КСУ. У грудні депутати підтримали "компромісний" закон.
Його розкритикували через відсутність реального покарання. Раніше Комісія вже рекомендувала Україні покарання за брехню у деклараціях у вигляді позбавлення волі.
Що ж відбувалося на засіданні
- Позицію підкомітету щодо президентського законопроєкту під час обговорення на засіданні представляв "слуга народу" Олександр Бакумов.
- Саме він запропонував відправити документ до Венеціанської комісії, але лише після його ухвалення у першому читанні.
- Після цього взяв слово Монастирський. Він поставив на голосування висновок комітету щодо законопроєкту Зеленського.
- У результаті правоохоронний комітет підтримав рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу.
- Далі комітет Ради провів ще 3 голосування щодо інших пов'язаних законопроєктів та перейшов до наступних питань.
ЦПК вже звернувся до правоохоронців з вимогою розслідувати вищевказані факти та притягнути до відповідальності тих, хто фальшував рішення комітету.
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