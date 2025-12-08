Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне. Виданню 8 грудня про це повідомило джерело в Силах оборони, яке залучене до оборонної операції в Покровській агломерації.
Дивіться також Росіяни під Лиманом, закріпилися в Мирнограді й наближаються до Запоріжжя: як змінилася лінія фронту за тиждень
Що відомо про дії ЗСУ на Покровському напрямку?
ЗСУ здійснили маневр, щоб не допустити потенційного оточення та вирівняти фронт.
Вказується, що українські підрозділи здійснили маневр у районі Лисівки та Сухого Яру.
Підрозділи перемістилися на більш вигідні позиції, щоб не допустити потенційного оточення та вирівняти фронт. Ця операція відбулася деякий час тому і готувалася заздалегідь,
– розказав співрозмовник видання.
Яка ситуація на фронті?
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення. Згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ 8 грудня, на Покровському напрямку найскладніша ситуація.
Там наші захисники зупинили 53 штурмових дії агресора в напрямках Нового Шахового, Нового Донбасу, Білицького, Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Гришиного, Мирнограду, Молодецького, Новопавлівки та у районах населених пунктів Шахове, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Філія.
Проєкт Deep State пізно ввечері 7 грудня виклав оновлену мапу фронту. За їхніми даними, ворог просунувся поблизу Катеринівки та у Мирнограді.