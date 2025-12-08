На Покровському напрямку було 46 штурмів – "традиційно" найбільше. Про це повідомили в Генштабі .

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу сказав, що росіяни зараз кожного дня перекидають живу силу та боєкомплекти через Маріуполь у бік Донеччини. Основні потоки концентрують на Покровському напрямку – він зараз пріоритетний для ворога.