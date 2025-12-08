Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State.
Дивіться також "Дорога життя": що відомо про Печенізьку дамбу, яка постраждала від російських обстрілів
Де просунулися росіяни на 8 грудня?
Мова про Костянтинівський напрямок і Покровський.
Ворог просунувся поблизу Катеринівки та у Мирнограді,
– написали аналітики.
Важливо! Дані на карті Deep State з'являються із затримкою, після верифікації.
Сіл із назвою Катеринівка в Україні багато. Мова про те, яке розташоване в Краматорському районі біля селища Клебан-Бик і Клебан-Бикського водосховища.
Показуємо Катеринівку на мапі Deep State
Показуємо просування росіян у Мирнограді на мапі Deep State
Удень 7 грудня Deep State писали, що ворог просунувся поблизу Ямполя та Солодкого.
Які ще події відбуваються на фронті?
На Покровському напрямку було 46 штурмів – "традиційно" найбільше. Про це повідомили в Генштабі.
Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу сказав, що росіяни зараз кожного дня перекидають живу силу та боєкомплекти через Маріуполь у бік Донеччини. Основні потоки концентрують на Покровському напрямку – він зараз пріоритетний для ворога.