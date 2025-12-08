Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Росіяни атакували на більшості напрямах фронту: карта бойових дій на 7 грудня

Як змінилась ситуація на фронті станом на 8 грудня?

За інформацією Генштабу, за минулу добу противник здійснив 164 спроби штурму впродовж усієї лінії фронту. Росіяни скинули 182 керовані авіабомби, завдали двох ракетних та 67 авіаційних удари, а також понад 4 180 разів обстріляли українські позиції.

Водночас Сили оборони за добу знищили 5 точок зосередження особового складу противника, військової техніки та іншого озброєння.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав 6 авіаційних ударів та скинув 17 керованих авіабомб. Захисники зафіксували 168 обстрілів позицій, три з яких – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 4 рази намагався просунутись поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку росіяни атакували лише двічі поблизу Піщаного.

Яка ситуація на Харківщині: дивіться карту

Захисники відбили 16 штурмів на Лиманському напрямку. Противник намагався прорватись поблизу населених пунктів Греківка, Середнє, Дерилове, Зарічне, Мирне та в напрямках Олександрівки, Ставків, Торського.

Ворог намагається прорватись на Лиманському напрямку: дивіться карту

Шість атак нарахували на Слов’янському напрямку. Сили оборони відкинули спроби ворога просунутись поблизу Ямполя, Дронівки та Серебрянки.

На Краматорському напрямку ворог один раз спробував штурмувати позиції українських захисників в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку було гучно. Ворог 18 разів намагався прорвати українську оборону у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка Щербинівка, Клебан-Бик, Яблунівка та в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр, Новопавлівка, Софіївка.

Ворог штурмує позиції на Костянтинівському напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку цієї доби знову найгарячіше – ворог наступав зусібіч. Захисникам вдалось відбити 53 штурми противника в напрямках Нового Шахового, Нового Донбасу, Білицького, Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Гришиного, Мирнограду, Молодецького, Новопавлівки.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Олександрівському напрямку росіяни здійснили 14 спроб прорвати оборону у районах населених пунктів Ялта, Соснівка, Вербове, Вороне, Злагода, Красногірське, Привільне, Солодке та в бік Вишневого.

На Гуляйпільському напрямку ворожі війська здійснили 20 спроб прориву українських позицій поблизу Рибного, Радісного, Варварівки, Добропілля, Зеленого та Гуляйполя.

Просування росіян поблизу Гуляйполя: дивіться карту

На Оріхівському напрямку захисники зафіксували 2 спроби ворога вклинитись в оборону.

На Придніпровському напрямку противник здійснив одну невдалу спробу штурму в районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено.

Що відомо про втрати ворог за добу на 8 грудня?