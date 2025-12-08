Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Как изменилась ситуация на фронте по состоянию на 8 декабря?

По информации Генштаба, за минувшие сутки противник совершил 164 попытки штурма на протяжении всей линии фронта. Россияне сбросили 182 управляемые авиабомбы, нанесли два ракетных и 67 авиационных удара, а также более 4 180 раз обстреляли украинские позиции.

В то же время Силы обороны за сутки уничтожили 5 точек сосредоточения личного состава противника, военной техники и другого вооружения.

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях враг нанес 6 авиационных ударов и сбросил 17 управляемых авиабомб. Защитники зафиксировали 168 обстрелов позиций, три из которых – с РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг 4 раза пытался продвинуться вблизи Волчанска.

На Купянском направлении россияне атаковали только дважды вблизи Песчаного.

Какая ситуация на Харьковщине: смотрите карту

Защитники отбили 16 штурмов на Лиманском направлении. Противник пытался прорваться вблизи населенных пунктов Грековка, Среднее, Дерилово, Заречное, Мирное и в направлениях Александровки, Ставки, Торского.

Враг пытается прорваться на Лиманском направлении: смотрите карту

Шесть атак насчитали на Славянском направлении. Силы обороны отвергли попытки врага продвинуться вблизи Ямполя, Дроновки и Серебрянки.

На Краматорском направлении враг один раз попытался штурмовать позиции украинских защитников в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении было громко. Враг 18 раз пытался прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка Щербиновка, Клебан-Бык, Яблоновка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Русин Яр, Новопавловка, Софиевка.

Враг штурмует позиции на Константиновском направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении в эти сутки снова горячее – враг наступал со всех сторон. Защитникам удалось отбить 53 штурма противника в направлениях Нового Шахматного, Нового Донбасса, Белицкого, Родинского, Красного Лимана, Покровска, Гришино, Мирнограда, Молодецкого, Новопавловки.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

На Александровском направлении россияне совершили 14 попыток прорвать оборону в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Вербовое, Вороное, Злагода, Красногорское, Привольное, Сладкое и в сторону Вишневого.

На Гуляйпольском направлении вражеские войска совершили 20 попыток прорыва украинских позиций вблизи Рыбного, Радостного, Варваровки, Доброполье, Зеленого и Гуляйполя.

Продвижение россиян вблизи Гуляйполя: смотрите карту

На Ореховском направлении защитники зафиксировали 2 попытки врага вклиниться в оборону.

На Приднепровском направлении противник совершил одну неудачную попытку штурма в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок россиян не обнаружено.

Что известно о потерях врага за сутки на 8 декабря?