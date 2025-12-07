Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какова ситуация на фронте на 7 декабря?
За прошедшие сутки Генштаб зафиксировал 161 боестолкновение на фронте. Кроме того, противник нанес два ракетных и 60 авиаударов, применил 57 ракет и сбросил 143 КАБа.
Больше всего ударов с авиации противника пришлось на Запорожскую и Херсонскую области. Зато авиация Сил обороны поразила четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники России, добавили в Генштабе ВСУ.
На Северо-Слобожанском і Курском направлениях противник нанес один авиаудар, в общем сбросил четыре КАБа, и совершил 165 обстрелов, в том числе три – из РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны остановили шесть атак противника в районах Волчанска, Синельниково и в сторону Избицкого и Колодязного.
На Купянском направлении состоялось девять атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмы россиян в направлениях Петропавловки, Песчаного и Колесниковки.
На Лиманском направлении враг штурмовал 13 раз, пытаясь вклиниться в оборону Украины у Грековки, Среднего, Твердохлебового, Заречного и в направлениях Новоселовки, Дробышево, Новосергиевки, Нового Мира и Ставков.
На Славянском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки.
На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение вблизи Миньковки.
На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки возле Константиновки, Иванополье, Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки и в сторону Степановки, Софиевки и Берестока.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 45 штурмов в сторону Нового Шахматного, Новопавловки и в районах населенных пунктов Гришино, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное.
На Александровском направлении противник вчера совершил 16 атак в районах населенных пунктов Ялта, Ивановка, Зеленый Гай, Вороное, Рыбное, Александроград, Сосновка, Степное, Успеновка, Павловка и в направлении Даниловки.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 14 атак россиян в районе населенных пунктов Гуляйполе, Сладкое и в направлении Доброполья.
На Ореховском направлении враг совершил одну попытку прорвать оборону наших защитников у Степного.
На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Какие последние изменения на фронте?
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия стянула более 700 тысяч военных вдоль всей линии фронта.
Путин стремится усилить давление на фронте до момента "пиковой точки" переговоров, по словам генерала Николая Маломужа в эфире 24 Канала. Затем российский диктатор хочет заявить, что якобы уже контролирует Покровск, Мирноград, Константиновку, Доброполье и другие города.
Сергей Стерненко считает, что украинская оборона ослабевает и в случае бездействия в Украине может обвалиться фронт. Волонтер указывает, в частности, на серьезные проблемы в управлении армии.