Это уже не первый удар именно по Печенежской дамбе. О том, какая цель этой атаки и как она повлияет на харьковский фронт эксклюзивно для 24 Канала рассказали военные эксперты и обозреватели.

Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал, что плотина была расположена на Волчанском направлении. Враг в рамках своих геноцидных действий стремился затопить местное гражданское население. Россияне и раньше били по этому объекту, поэтому Украина принимала меры, чтобы максимально обезопасить граждан. В частности, ранее уже происходили сбросы воды.

Было понятно, что дамба – уязвимое место, которое враг будет пытаться разрушать. Для СОУ этот удар кризисных проблем не нанесет. Для местного населения, к сожалению, которое было потребителями этой воды, разрушения принесут вызовы и проблемы. Возможно также подтопление территорий и в зимний период здесь больше времени возможно болото,
– отметил военный обозреватель.

Он продолжил, что враг делает ставку на экологическую катастрофу или вызовы для украинцев на этом направлении. Ведь даже российские военные блогеры говорят о том, что на фронт уничтожение этой дамбы никак не повлияет. Впрочем оккупанты не впервые атакуют именно плотины, ведь были уже подрывы и удары по другим дамбам, поэтому враг и в этом смысле не готов остановиться.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп заметил, что учитывая те разрушения, которые получила дамба, можно предположить нарушение тактической логистики на этом участке фронта. Из-за этого ВСУ могут получать меньше необходимого. Даже, если поступает все, но с опозданием, то враг получает преимущество. Удары по логистическим объектам и артирериях – постоянный спутник войны.

"Украинские военные также ищут подобные логистические цели у врага и наносят по ним удар. Поэтому конечно было ожидаемо и то, что Россия будет бить по подобным узловым точкам", – отметил военный обозреватель из Израиля.

По его словам, это будет иметь кратковременное влияние на украинские войска на этом направлении. Поэтому приоритетной целью должно стать восстановление этого логистического пути.

Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж считает, что враг рассматривает Харьковщину, как альтернативный плацдарм для наступления. Основным остается агломерация Константиновка – Краматорск – Славянск, а Волчанск – Купянск – Лиман – вспомогательная. Удар по плотине создает ряд преимуществ для россиян.

Страдает гражданское население на Харьковщине, ведь усложняется социальная ситуация. В сочетании с ударами дронами, ракетами и КАБ это создает невыносимую ситуацию. Также непосредственное влияние осуществляется и на военных, которые обороняют такую мощную агломерацию. Россияне создают себе предпосылки усиления этого направления после того, как они, по их мнению, завершат покровскую операцию,
– подчеркнул генерал армии.

Он добавил, что Путин заявил о намерениях двигаться на Запорожье, Харьков и Днепр. Поэтому, эти сценарии враг сейчас и рассматривает. Впрочем ресурсов для таких тактических и тем более стратегических операций у врага нет. Украинские войска держат позиции, маневрируют и проводят контрудары и контратаки у Волчанска, минируют отдельные сектора и будут устойчиво оборонять дальше.

