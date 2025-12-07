Как рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, главный вопрос сейчас – существует ли угроза подтоплений. На месте до сих пор продолжаются обследования, поэтому ответ на ключевой вопрос мы получим позже.

Что известно об ударе по плотине?

Уже понятно, что повреждена проезжая часть плотины, но такие мощные удары могли принести гораздо больше вреда, в том числе и самому водохранилищу. Впрочем пока это лишь предположение, точную информацию сообщат позже.

В 2022 году Россия уже била по этой плотине и повредила верхний шлюз. Тогда местные власти сразу написали, что в случае подтопления будут задействованы планы эвакуации. Жителям предоставят пошаговую инструкцию.

Напомню, что Печенежская плотина – это та самая "дорога жизни", о которой мы чуть ли не ежедневно говорили в 2022 г. Только за лето 20222-го года через нее эвакуировались более 15 000 человек. Говорится не только о жителях Харьковской области, а на тот момент еще и с Донбасса,

– рассказала Анна Черненко.

Сегодня водителям советуют воспользоваться объездом, плотина закрыта, а все видят разрушения дорожного покрытия. Соответствующие службы работают на месте. Они закрыли эту дорогу для обследования и, вероятно, дальнейшего ремонта.

К сожалению, много информации нет. Одна из причин – угроза новых обстрелов, на которые может пойти враг. Кроме этого, сейчас особо не нужно давать россиянам никакой дополнительной информации.