Водохранилище является важным источником водоснабжения для Харькова и расположено в 60 километрах от города. Ранее россияне уже наносили ракетные удары по плотине в сентябре 2022 года, и тогда была угроза подтопления, передает 24 Канал.

Что известно об обстреле Печенежской плотины?

В сети распространяют последствия вражеского удара по плотине. На опубликованных кадрах видно, что она повреждена.

Дорожное полотно на плотине разрушено / Фото из сети

Как выглядит плотина после атаки россиян / Фото соцсети

Что произошло с Печенежской плотиной: смотрите видео