Водосховище є важливим джерелом водопостачання для Харкова та розташоване за 60 кілометрів від міста. Раніше росіяни вже завдавали ракетних ударів по греблі у вересні 2022 року, і тоді була загроза підтоплення, передає 24 Канал.

Що відомо про обстріл Печенізької греблі?

У мережі поширюють наслідки ворожого удару по греблі. На опублікованих кадрах видно, що вона пошкоджена.

Дорожнє полотно на греблі зруйноване / Фото з мережі

Який вигляд має гребля після атаки росіян / Фото соцмережі

