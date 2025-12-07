Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Росія почала новий терор "Шахедами": ціль – Полтавщина та Київщина

Що відомо про ранкові вибухи в Сумах?

Повітряну тривогу в Сумському районі оголосили о 09:22. На обласний центр летіли дрони, які влучили вже о 10:13. Під час атаки місцеві жителі чули гучні вибухи.

Росіяни запустили по Сумах, ймовірно, дрон-камікадзе "Італмас". Він впав у межах міста.

Крім того, під час повітряної тривоги Повітряні Сили ЗСУ попереджали про пуск ворожих КАБів на Сумську область. Таким чином росіяни завдали по регіону комбінованого удару.

Місцеві телеграм-спільноти пишуть, що поблизу Сум також працювала протиповітряна оборона. Наразі про наслідки атаки дронами по обласному центру офіційної інформації немає.

Нагадаємо, "Італмас" – це ударний дрон, що здатен долати відстань 200 кілометрів. Цей БпЛА є полегшеною формою "Шахеда" та несе вибухівку.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Які наслідки останніх атак на Україну?