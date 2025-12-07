Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Смотрите также Россия начала новый террор "Шахедами": цель – Полтавщина и Киевщина

Что известно об утренних взрывах в Сумах?

Воздушную тревогу в Сумском районе объявили в 09:22. На областной центр летели дроны, которые попали уже в 10:13. Во время атаки местные жители слышали громкие взрывы.

Россияне запустили по Сумах, вероятно, дрон-камикадзе "Италмас". Он упал в черте города.

Кроме того во время воздушной тревоги Воздушные Силы ВСУ предупреждали о пуске вражеских КАБов на Сумскую область. Таким образом россияне нанесли по региону комбинированный удар.

Местные телеграм-сообщества пишут, что вблизи Сум также работала противовоздушная оборона. Сейчас о последствиях атаки дронами по областному центру официальной информации нет.

Напомним, "Италмас" – это ударный дрон, способный преодолевать расстояние 200 километров. Этот БпЛА является облегченной формой "Шахеда" и несет взрывчатку.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Какие последствия последних атак на Украину?