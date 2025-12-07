Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что известно об утренних взрывах в Сумах?
Воздушную тревогу в Сумском районе объявили в 09:22. На областной центр летели дроны, которые попали уже в 10:13. Во время атаки местные жители слышали громкие взрывы.
Россияне запустили по Сумах, вероятно, дрон-камикадзе "Италмас". Он упал в черте города.
Кроме того во время воздушной тревоги Воздушные Силы ВСУ предупреждали о пуске вражеских КАБов на Сумскую область. Таким образом россияне нанесли по региону комбинированный удар.
Местные телеграм-сообщества пишут, что вблизи Сум также работала противовоздушная оборона. Сейчас о последствиях атаки дронами по областному центру официальной информации нет.
Напомним, "Италмас" – это ударный дрон, способный преодолевать расстояние 200 километров. Этот БпЛА является облегченной формой "Шахеда" и несет взрывчатку.
Какие последствия последних атак на Украину?
С вечера 6 декабря российские оккупанты запустили по Украине 246 дронов и ракет. ПВО сбила большинство целей, однако на 14 локациях произошли попадания.
Массированная атака ночью была на предприятия в Кременчуге. Там произошли пожары. Из-за атаки в громаде есть проблемы с тепло- и водоснабжением. Жители не пострадали.
Утром 7 декабря взрывы прогремели в Чернигове и Запорожье.
Россияне атаковали Фастов, киевской области. Вследствие этого разрушениям подвергся железнодорожный вокзал, который является важным звеном для украинской логистики. Здание вокзала выгорело дотла.