В ночь на 6 декабря враг совершил очередную массированную атаку, выпустив 704 дрона и ракеты. К сожалению, не обошлось без разрушений и пострадавших, передает 24 Канал.
БпЛА на границе Харьковщины и Полтавщины – в южном направлении.
БпЛА на Сумщине – курсом на Черниговщину.