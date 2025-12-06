В ночь на 6 декабря враг совершил очередную массированную атаку, выпустив 704 дрона и ракеты. К сожалению, не обошлось без разрушений и пострадавших, передает 24 Канал.

18:46, 6 декабря

БпЛА на границе Харьковщины и Полтавщины – в южном направлении.

18:12, 6 декабря

БпЛА на Сумщине – курсом на Черниговщину.

17:04, 6 декабря

  • Чернигов – БпЛА в направлении города.
  • БпЛА на Днепропетровщине – курсом на запад.