Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко рассказал о последствиях восьмой массированной атаки россиян на энергосистему Украины в эфире "Мы – Украина", передает 24 Канал.

Что известно о российских ударах по энергообъектам Укрэнерго?

По словам чиновника, агрессор выпустил более 700 ракет и дронов. Защитникам удалось перехватить большинство вражеских средств. В то же время многие из них достигли своей цели.

В результате российской атаки есть поражение объектов генерации ДТЭК и многих подстанций "Укрэнерго".

Вражеские удары усложнили работу электросетей и ухудшили подачу света. Количество почасовых отключений электроэнергии по всей Украине выросло.

Зайченко подчеркнул, что традиционно сложной остается ситуация в прифронтовых и приграничных с Россией областях. Там враг использует большее количество средств – обычных FPV-дронов и артиллерии.

Напомним, что в ночь на 6 декабря противник обстрелял объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Какие последствия вражеского обстрела Украины 6 декабря?