Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко рассказал о последствиях восьмой массированной атаки россиян на энергосистему Украины в эфире "Мы – Украина", передает 24 Канал.
Что известно о российских ударах по энергообъектам Укрэнерго?
По словам чиновника, агрессор выпустил более 700 ракет и дронов. Защитникам удалось перехватить большинство вражеских средств. В то же время многие из них достигли своей цели.
В результате российской атаки есть поражение объектов генерации ДТЭК и многих подстанций "Укрэнерго".
Вражеские удары усложнили работу электросетей и ухудшили подачу света. Количество почасовых отключений электроэнергии по всей Украине выросло.
Зайченко подчеркнул, что традиционно сложной остается ситуация в прифронтовых и приграничных с Россией областях. Там враг использует большее количество средств – обычных FPV-дронов и артиллерии.
Напомним, что в ночь на 6 декабря противник обстрелял объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.
Какие последствия вражеского обстрела Украины 6 декабря?
- Россия ударила по гражданским объектам в Днепре, уничтожив склады с марлей, бинтами и шинами, что повлекло за собой масштабный пожар. Для ликвидации пожара привлечена авиация ГСЧС, сотни спасателей и десятки единиц техники.
- В Укрзализныце рассказали о повреждении узловой станции Фастов и пригородного подвижного состава. К счастью, обошлось без пострадавших, но движение поездов затруднено.
- Повреждено более двух десятков домов в Киевской, Днепропетровской, Житомирской и Львовской областях. Ранены по меньшей мере 8 человек.