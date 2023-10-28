Росія проспала старт гонки дронів (і дорого за це заплатила навесні 2022 року), але нині в авральному порядку намагається надолужити відставання від сучасних армій, тому розробляє та впроваджує нові моделі. Однією з них є дрон-камікадзе "Італмас", він же "Виріб 54" (ця назва – традиційна номенклатура зброї, яку використовували ще в часи СРСР, вона додає секретності та навіть деякої солідності).

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Покращений "Ланцет" чи міні-"Шахед"?

Наразі про дрон "Італмас" відомо небагато. Самі росіяни кажуть, що це покращений "Ланцет", із дальністю пуску до 200 кілометрів. При цьому російські пропагандисти вже почали рекламувати його як дешевий аналог Shahed-136, який тепер вже точно допоможе "заморозити українців".

Насправді ж з "Шахедом" дрон "Італмас" ріднить схожа форма і двигун внутрішнього згоряння.

З того, що нині відомо, це баражуючий боєприпас, який росіяни будуть застосовувати не проти цивільної інфраструктури, а на полі бою або в українських тилах. Таким чином, це ніби гібрид, який має завдання "Ланцета", але отримав форму "Шахеда".

Тож можна припустити, що ми маємо справу з продуктом симбіозу давніх напрацювань росіян ("Італмас" виготовляє та сама компанія Zala Aero, що й "Ланцети") та обмін досвідом з союзним Іраном.

Для роботи безпосередньо на полі бою або у прифронтовій полосі дальність пуску 200 кілометрів є значною перевагою, адже дозволяє залишатися операторам у безпеці і не зважати на загрозу, наприклад, від HIMARS.

Американський Інститут вивчення війни, що займається активним моніторингом відкритих джерел, як українських, так і російських, пише про можливе застосування дрону "Італмас" 23 жовтня 2023 року на Півночі України. Тоді речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв про перехоплений силами ППО невідомий БпЛА. При цьому росіяни з посиланням на анонімний телеграм-канал писали про знищений "Італмасом" склад ЗСУ, втім, вірити цій інформації не варто, це навіть не реляції Конашенкова.

Втім, можливо, тут виникла плутанина, і насправді мова йшла про саморобний кустарний дрон росіян, відомий як "Газонокосарка". Деякі експерти також вказували, що "Італмас" в реальності може виявитись дроном "Герань-3", полегшеною версією російського "Шахеда" з бойовою частиною в 23 – 25 кілограмів замість "традиційних" 50 кілограмів. Втім, ймовірно, що мова все ж йде про три різні БпЛА.

До теми "Газонокосарки" замість "мопедів": що відомо про нові російські ударні дрони

Що таке "Італмас" та де їх збирають

Дрони "Італмас" збирають у російському Іжевську. Це давній зброярський центр росіян, відомий ще з часів Царату. Прикметно, що дивну назву дрону дав місцевий ТРЦ "Італмас", який назвали на честь місцевої квітки.

Назва ТРЦ "Італмас" – це не скорочення "італійський масив" (де б йому там взятися), а локальна назва квітки, що поширена в Удмуртії, столицею якої власне є Іжевськ. Наукова назва квітки – Trollius europaeus. До речі, в Україні вона також росте, в Карпатах її називають Вовча лапа. Хто був у горах, обов’язково мав бачити її жовті бутони.



Вовча лапа або італмас / Фото з Вікіпедії

ТРЦ "Італмас" розташований на вулиці Автозаводській просто в одному з житлових кварталів міста в 5 кілометрах від центру і тепер належить зброярському концерну "Калашніков". Таким чином, Росія тут наслідує тактику терористів ХАМАС, які також люблять прикриватися цивільними як живим щитом.

Мешканці Іжевська навіть створили петицію про заборону воєнного виробництва в межах житлових кварталів, оскільки це робить їх легітимною ціллю для ЗСУ, СБУ та російських опозиціонерів, які воюють на стороні України. Мапи показують відстань між територією виробництва і будинками всього 50 метрів, тому побоювання жителів Іжевська цілком легітимні. Втім, російська влада традиційно цю петицію проігнорувала.



Петиція зі справедливими побоюваннями мешканців Іжевська / Скриншот з сайту www.change.org

Росіяни вирішили перепрофілювати ТРЦ з магазинами одягу та McDonalds під фабрику збору дронів. Для цього ТРЦ передали у власність держави, в Україні це назвали б терміном "віджали". Головним призначили конструктора дочірнього підприємства концерну "Калашніков" Zala Aero (воно ж – "Аероскан") Алєксандра Захарова.



Конструктор Захаров (у зеленій толстовці) розповідає пропагандистам з "Росії 1" про своє творіння / Скришот

Спочатку The Washington Post писала, що Іжевськ стане місцем російської локалізації іранських "Шахедів". Утім, як виявилось, там – російські дрони під дивною назвою "Італмас", запозиченою від колишнього ТРЦ.

Про план зробити з ТРЦ фабрику дронів стало відомо в середині 2022 року – тоді у примусовому порядку адміністрація ТРЦ розірвала угоди з усіма орендарями, а в січні 2023 року стартувало власне виробництво безпілотників. Восени 2023 року окупанти отримали дослідні зразки, які вже могли успішно застосувати на фронті.

Які характеристики має дрон "Італмас"

Наразі точні тактико-технічні характеристики "Італмас" невідомі, є лише кілька фото та заяви пропагандистів.

Так звані російські "воєнкори" пишуть про згадану вже дальність пуску в 200 кілометрів, натомість маса бойової частини і швидкість поки залишаються таємницею.

У вересні 2023 року Іжевськ відвідував Путін та інспектував місцеву фабрику дронів. У сюжеті про візит російського диктатора було сказано про нову версію "Ланцетів" з дальністю пуску на 70 кілометрів, а також про дрони "Італмас". Також в сюжеті похапцем показали сам дрон.



Дрон "Італмас" / Скриншот з росЗМІ

Експерти "на око" кажуть, що "Італмас" може мати силову установку в носі літального апарату. Так конструкція має "ховати" дрон від ракет ППО з тепловими головками наведення (двигун додатково обдувається гвинтом, що "гасить" його теплове випромінювання). Корпус дрона виконаний з композитних матеріалів, параметри дають можливість нести до 25 кілограмів корисного навантаження.

Дрон "Італмас" – відомі характеристики

виробництво – Іжевськ (Росія);

тип – баражуючий боєприпас / дрон-камікадзе;

двигун – внутрішнього згоряння;

заявлена дальність – 200 кілометрів;

загальна маса – невідома;

маса бойової частини – невідома;

швидкість – невідома;

ціна – невідома. Однак "воєнкори" стверджують, що ціна менша за "Шахед", тобто нижча за 50 – 70 тисяч доларів. Перевірити цю інформацію наразі неможливо.

Дрон з підсанкційним штучним інтелектом

На "Армія 2023", що пройшла в серпні у Підмосков’ї, "Італмас" був представлений, але сенсацією не став (як і будь-яка інша російська зброя). Тоді офіційний пресреліз вказував, що "маємо справу з новою моделлю баражуючого боєприпасу великої дальності зі збільшеною бойовою частиною", який використовує в роботі алгоритми штучного інтелекту.



Як видлядає Дрон "Італмас" / Скриншот з росЗМІ

Що це значить – не пояснюється, але дуже схоже на те, що тут не обійшлося без "санкційки", адже щось складне росіяни розробити не здатні. Це підтверджує історія того ж "Ланцета", де за "розумну частину" відповідають американські процесори Jetson TX2. Вони оптимізовані для роботи з нейронними мережами і допомагають при виборі цілі для атаки в умовах активної протидії РЕБ.

Чи небезпечні "Італмаси" для України

У мережі вже є декілька відео атак невстановлених російських БпЛА на українські військові прифронтові аеродроми восени 2023 року. На жаль, вдалі. Можливо, це робота саме "Італмас" (за іншою версією – на відео робота модифікованих "Ланцетів", що більше схоже на правду).

Вибухи на аеродромах вказують на те, що для Сил оборони України наявність у ворога такого типу зброї виявилась несподіванкою. Втім, є й хороші новини: у росіян наразі таких дронів не багато – вони лише тільки налагоджують виробництво, а значить, в України є час, щоб підготуватися та знайти найкращі варіанти протидії "Італмас" та іншим виробам з Іжевська.