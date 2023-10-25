Йдеться про ударні безпілотники російського виробництва "Італмас".
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Складніше збивати
Аналітики вказують, що поряд з іранськими "Шахедами" росіяни почали також запускати власні дрони "Італмас". За даними росЗМІ, противник вперше використав їх проти України під час атаки 23 жовтня на Київську область.
Також російські джерела зазначають, що безпілотники Italmas легші за Shahed і їх складніше виявити та збити.
Крім того, вони набагато дешевші за "Шахеди". Це означає, що їх можна ширше виробляти та використовувати. Тому, ймовірно, окупанти й надалі застосовуватимуть безпілотники Italmas у тандемі з Shahed.
Раніше ISW заявляв, що Росія намагається розширити та диверсифікувати свій арсенал безпілотників, ракет і керованих бомб для ударів по критично важливій інфраструктурі України напередодні осінньо-зимового сезону. Збільшення використання безпілотників Italmas, ймовірно, якраз є частиною ширшої диверсифікації боєприпасів.
Російські дрони зі звичайним двигуном та гулом газонокосарки: що відомо
- Під час чергової повітряної атаки 23 жовтня силам ППО вдалося збити усі цілі. Це 13 БпЛА "Shahed-136/131", 1 керовану авіаційну ракету Х-59, 1 ударний БпЛА невстановленого типу. Якраз цей один невідомий тип дрону міг виявитися безпілотником "Італмас".
- Коментуючи збиття дрону невстановленого типу, речник Повітряних Сил Юрій Ігнат зауважив, що росіяни "зліпили його з того, що трапилося під руки". У нього звичайний двигун, який можна замовити в інтернеті. "Зробити планер можна у будь-якому гуртку авіамоделювання", – підкреслив речник.
- Також Ігнат наголосив, що новий дрон видає гул "газонокосарки", що допомагає швидше його виявляти.
- Раніше у Повітряних силах вже повідомляли про те, що ворог почав використовувати російські дрони, виготовлені з простих матеріалів.