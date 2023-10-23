Однак наші сили ППО відпрацювали на відмінно. Загалом було знищено 14 ворожих безпілотників.

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Скільки знищено ворожих цілей 23 жовтня

У Повітряних силах розповіли, що у ніч проти 23 жовтня російські окупанти атакували Україну "Шахедами", керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу.

Дронами-камікадзе ворог атакував із півдня (мис Чауда, Крим). Спрямував їх у різних напрямках – південні, східні та центральні регіони України.

Ракету Х-59 застосовано із літака Су-34 з повітряного простору ТОТ Запорізької області. Безпілотник не встановленого типу, імовірно, був запущений з північного кордону.

У підсумку сили ППО знищили усі повітряні цілі:

13 БпЛА "Shahed-136/131",

1 керовану авіаційну ракету Х-59,

1 ударний БпЛА (тип не встановлено).

До речі, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат уточнив, що більшість ворожих дронів було знищено саме на Півдні України.

Над Дніпропетровщиною знищили ракету

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що зранку 23 жовтня наші Повітряні сили збили ракету. Військові з ПвК "Схід" знищили її над Синельниківським районом області.

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