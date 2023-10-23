Представники місцевої влади зранку розповіли, що відомо про атаку. За наявними даними, на Хмельниччині працювала ППО.

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Чи є руйнування та постраждалі

Деталями поділився перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Чергова ворожа атака по Хмельниччині. І знову на захисті наші сили ППО. Станом на цей час, відомостей щодо постраждалих або пошкодження майна немає,

– зазначив Тюрін.

Він подякував Збройним Силам України за оборону.

Звернімо увагу, що повітряну тривогу на Хмельниччині оголосили о 04:15. У той же час моніторингові канали зазначили, що у межах Хмельницької та Вінницької областей триває полювання на дрони-камікадзе. У них також писали, що "великої загрози не становлять".

Відбій повітряної тривоги на Вінниччині був о 05:45, а на Хмельниччині – о 05:50.

Дрони запускали з Півдня

Власне, моніторингові канали близько 1 ночі попередили, що існує загроза ударних БпЛА для Затоки, що на Одещині. Також повідомляли, що "Шахеди" рухаються уздовж самої Одеси.

Невдовзі надійшло повідомлення, що загроза дронів-камікадзе як для Одещини, так і Херсонщини. А вже пів на 2 ночі стало відомо, що "Шахеди" на Херсонщині і Миколаївщині, а на Одещині – чисто.

Рухалися цієї ночі БпЛА на Кіровоградщину, після чого – на Вінниччину. Водночас росіяни ще й підіймали тактичну авіацію уздовж лінії фронту на Херсонщині.

Зауважимо, що за попередньою інформацією Сил оборони Півдня, упродовж цієї ночі лиш над Одещиною вдалося знищити 9 "Шахедів". Звернімо увагу, що упродовж кількох останніх днів окупанти запускали незначну кількість дронів-камікадзе. Ймовірно, цієї ночі їх було більше. Очікуємо на повідомлення від Повітряних сил про роботу по БпЛА.