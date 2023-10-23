Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат нещодавно заявив, що Росія закуповує у китайському інтернет-магазині AliExpress двигуни для своїх ударних безпілотників. За його словами, окупанти збирають БпЛА з простих матеріалів.
Керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк у коментарі 24 Каналу не так давно повідомила, що у наших захисників досі високий відсоток збиття російських БпЛА. Мовиться про 70 – 80% у середньому.
Однак нашій ППО стало важче протидіяти ворожим дронам. Як пояснила Гуменюк бувало, що окупанти протягом коротко часу випускали величезну кількість ударних БпЛА протягом короткого часу, щоб випробувати нашу протиповітряну систему та підібрати тактику.