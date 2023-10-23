У ніч на 23 жовтня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками. Також Повітряні сили ЗСУ попереджали жителів кількох областей також про ракетну небезпеку.

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Росія тероризувала Україну дронами-камікадзе

ПС ВСУ о 1:46 підтвердили, що Кіровоградщина додалася до списку областей, для яких існує загроза ворожих БПЛА.

Моніторингові телеграм-канали о 1:42 попередили жителів Кіровоградської та Миколаївської областей про загрозу застосування ворогом БпЛА типу "Шахед". Попередньо, кількість цих дронів була невеликою.

О 1:18 ПС ЗСУ попередили жителів Херсонщини та Миколаївщини про загрозу ударних БПЛА.

Моніторингові телеграм-канали повідомили про проліт ворожих дронів через Бериславський район Херсонщини. Також повідомлялося про рух ударних безпілотників повз Дніпропетровщину у напрямку Кропивницького.

О 1:06 ПС ЗСУ попередили Одесу та затоку про загрозу застосування дронів-камікадзе з Чорного моря. О 1:14 моніторингові канали повідомили про вибухи у передмісті Одеси.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеського та Білгород-Дністровського районів перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. О 1:02 він створив відповідний допис у соцмережах.

О 0:58 23 жовтня на Одещині оголосили повітряну тривогу. ПС ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА. Згодом моніторингові канали повідомили про рух російських дронів-камікадзе у бік Одеської області.

Що кажуть про російські дрони