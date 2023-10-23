В ночь на 23 октября Россия атаковала Украину ударными беспилотниками. Воздушные силы ВСУ предупреждали жителей нескольких областей также о ракетной опасности.

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Россия терроризировала Украину дронами-камикадзе

Что говорят о российских дронах

  • Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат недавно заявил, что Россия закупает в китайском интернет-магазине AliExpress двигатели для своих ударных беспилотников. По его словам, оккупанты собирают БПЛА из простых материалов.
  • Руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в комментарии 24 Каналу не так давно сообщила, что у наших защитников до сих пор высокий процент сбития российских БПЛА. Речь идет о 70 – 80% в среднем.
  • Однако нашей ПВО стало труднее противодействовать вражеским дронам. Как пояснила Гуменюк, бывало, что оккупанты в течение короткого времени выпускали огромное количество ударных БПЛА в течение короткого времени, чтобы испытать нашу противовоздушную систему и подобрать тактику.