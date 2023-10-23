В ночь на 23 октября Россия атаковала Украину ударными беспилотниками. Воздушные силы ВСУ предупреждали жителей нескольких областей также о ракетной опасности.
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В 02:40 почти во всех областях объявили отбой воздушной тревоги. В Кировоградской области в это время проводили доразведку. В 2:21 объявили отбой в Николаевской и Херсонской областях. В 1:46 в Одесской области объявили отбой воздушной тревоги. По предварительной и неофициальной информации от мониторинговых ресурсов, Одесская область отбилась от дронов противника. ПС ВСУ в 1:46 подтвердили, что Кировоградская область добавилась в список областей, для которых существует угроза вражеских БПЛА. Мониторинговые телеграм-каналы в 1:42 предупредили жителей Кировоградской и Николаевской областей об угрозе применения врагом БПЛА типа "Шахед". Предварительно, количество этих дронов было небольшим. В 1:18 ПС ВСУ предупредили жителей Херсонской и Николаевской областей об угрозе ударных БПЛА. Мониторинговые телеграм-каналы сообщили о пролете вражеских дронов через Бериславский район Херсонщины. Также сообщалось о движении ударных беспилотников мимо Днепропетровщины в направлении Кропивницкого. В 1:06 ПС ВСУ предупредили Одессу и залив об угрозе применения дронов-камикадзе с Черного моря. В 1:14 мониторинговые каналы сообщили о взрывах в пригороде Одессы. Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одесского и Белгород-Днестровского районов находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги. В 1:02 он создал соответствующий пост в соцсетях. В 0:58 23 октября в Одесской области объявили воздушную тревогу. ПС ВСУ предупредили об угрозе применения врагом ударных БПЛА. Впоследствии мониторинговые каналы сообщили о движении российских дронов-камикадзе в сторону Одесской области. Что говорят о российских дронах Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат недавно заявил, что Россия закупает в китайском интернет-магазине AliExpress двигатели для своих ударных беспилотников. По его словам, оккупанты собирают БПЛА из простых материалов. Руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в комментарии 24 Каналу не так давно сообщила, что у наших защитников до сих пор высокий процент сбития российских БПЛА. Речь идет о 70 – 80% в среднем. Однако нашей ПВО стало труднее противодействовать вражеским дронам. Как пояснила Гуменюк, бывало, что оккупанты в течение короткого времени выпускали огромное количество ударных БПЛА в течение короткого времени, чтобы испытать нашу противовоздушную систему и подобрать тактику.