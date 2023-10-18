Об этом 24 Каналу заявила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, оккупанты используют тактику сложных траекторий.
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Противодействовать "Шахедам" стало труднее
Как отметила Наталья Гуменюк, случалось, что враг выпускал огромное количество "Шахедов" в течение короткого времени. Россияне пытаются испробовать украинскую систему противовоздушной обороны и понять, какие тактики будут действенными.
Общий процент ущерба у нас достаточно высокий. Мы можем говорить о 70 – 80% в среднем. Но да, были атаки, когда, к примеру, сбитие достигало до 50%. Например, из 7 "Шахедов" было сбито 3. Но здесь нужно тщательно разбираться с особенностями этой атаки,
– объяснила она.
Гуменюк о сбитии российских дронов: смотрите видео
Ночная атака 17 октября: главное
- В ночь на 17 октября российские оккупанты выпустили по Украине ракеты и дроны-камикадзе. В Генштабе ВСУ сообщили, что для атаки враг применил управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 6 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".
- В Воздушных силах заявили, что ночью 17 октября россияне применили 6 "Шахедов" из района мыса Чауда (Крым) и одну управляемую авиационную ракету Х-59 из самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной части Херсонской области. Украинская ПВО уничтожила все 7 целей.
- Заметим, что Армия дронов, совместный проект Минобороны, Минцифры, Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и UNITED24, установила абсолютный рекорд. За неделю бойцам удалось поразить 428 единиц российской техники. Беспилотники хорошо показывают себя в обороне украинских позиций и уничтожении российской техники.