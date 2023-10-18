Об этом 24 Каналу заявила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, оккупанты используют тактику сложных траекторий.

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Противодействовать "Шахедам" стало труднее

Как отметила Наталья Гуменюк, случалось, что враг выпускал огромное количество "Шахедов" в течение короткого времени. Россияне пытаются испробовать украинскую систему противовоздушной обороны и понять, какие тактики будут действенными.

Общий процент ущерба у нас достаточно высокий. Мы можем говорить о 70 – 80% в среднем. Но да, были атаки, когда, к примеру, сбитие достигало до 50%. Например, из 7 "Шахедов" было сбито 3. Но здесь нужно тщательно разбираться с особенностями этой атаки,

– объяснила она.

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