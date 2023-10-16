Армия дронов – это совместный проект Минобороны, Минцифры, Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и UNITED24. Он достаточно эффективен, поэтому вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о новом рекорде.

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Подробности от Федорова

Абсолютный рекорд от Армии дронов – бойцы поразили 428 единиц российской техники за неделю,

– написал он.

Беспилотники хорошо показывают себя в обороне украинских позиций и уничтожении российской техники.

Министр поблагодарил наших защитников, "которые в сверхсложных условиях держат оборону и активно поражают оккупантов". Также он показал подробную инфографику потерь россиян в технике.

Сколько техники потеряли оккупанты благодаря работе Армии дронов

"У россиян минус 101 пушка, 88 бронированных машин, 75 танков и куча другого оборудования", – отметил Федоров.



Потери россиян в технике в течение недели / Инфографика из телеграм-канала Михаила Федорова

Следует заметить, что данные на инфографике касаются работы разных подразделений, но все они предоставили видеоподтверждение уничтожения техники.

Потери россиян