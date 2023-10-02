Министр цифровой трансформации рассказал, что всего в течение недели операторы беспилотников поразили 220 единиц вражеской техники.
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Сколько вражеской техники уничтожили за неделю с помощью дронов
Михаил Федоров отметил, что через неделю украинская армия дронов уничтожила рекордное количество российской артиллерии.
У россиян - минус 69 орудий и 17 самоходных артиллерийских установок. Больше пораженной арты — меньше снарядов по позициям наших военных и прифронтовых городов,
– отметил он.
Всего было уничтожено 220 единиц вражеской техники, в том числе:
- 33 танка,
- 33 БМП,
- 17 САУ,
- 69 орудий,
- 41 грузовик,
- 10 единиц радиоэлектронного оборудования,
- 10 минометов/ПТРК/пулеметов,
- 3 РСЗО.
Кроме того, было попадание в 142 опорных пункта врага и 17 складов с боекомплектами и топливом. Также с помощью дронов в течение недели удалось ликвидировать 52 оккуапанта.
Спасибо воинам за титаническую работу, еженедельные рекорды и невероятный темп,
– сказал Михаил Федоров.
Количество пораженной техники дронами за неделю / Михаил Федоров
Потери врага в полномасштабной войне
Отметим, от 24 февраля 2022 г. по состоянию на утро 2 октября Россия потеряла в войне против Украины 279 080 своих военных. Только за прошедшие сутки было ликвидировано более полтысячи оккупантов.
Также враги потеряли более 4, 7 тысяч танков, 9 тысяч боевых бронированных машин, более 6,5 тысячи артиллерийских систем и еще тысячи единиц разнообразной техники, в частности катера, корабли, самолеты, вертолеты и даже подлодку. Таких масштабных потерь современная Россия не несла еще ни в одной войне.