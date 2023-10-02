Обратим внимание, цифры с самого начала полномасштабного вторжения поражают еще больше. С 24 февраля 2022 года враг потерял 279 080 своих бойцов. Следует понимать, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать ликвидированных захватчиков в зонах ведения активных боевых действий сложно.
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Потери врага в технике
По сути, россияне также потеряли немало техники в войне, которую сами развязали. За более чем полтора года наши защитники и защитницы уничтожили тысячи танков, боевых
бронированных машин, артиллерийских систем, автомобилей и автоцистерн, а также БПЛА оперативно-тактического уровня.
Кроме того, на балансе вражеской армии стало на несколько сот самолетов и несколько сот вертолётов меньше. Оккупанты не досчитаются нескольких десятков судов, в частности, крейсера "Москва", который с весны прошлого года лежит на дне Черного моря.
- танков – 4717;
- боевых бронированных машин – 9000;
- артиллерийских систем – 6 525;
- РСЗО – 801;
- средств ПВО – 540;
- самолетов – 316;
- вертолётов – 316;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5061;
- крылатых ракет – 1 529;
- кораблей и катеров – 20;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 8909;
- специальной техники – 938.
Актуальные потери врага по состоянию на 2 октября / Инфографика Генштаба ВСУ
В утренней сводке Генштаба ВСУ отметили, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам скопления живой силы врага, оружия и его техники.
Результативно свою работу проделали подразделения ракетных войск. Им удалось поразить зенитно-ракетный комплекс, пункт управления, склад боеприпасов и 16 артиллерийских средств захватчиков.