Такие выводы можно сделать, проанализировав данные в открытых источниках. Кроме того, в сентябре 2023 года ВСУ побили рекорд уничтожения российской артиллерии, передает 24 Канал.

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Сколько РСЗО потеряла Россия

Согласно открытым данным, официально обнародованным российскими властями, так называемая "вторая армия мира" имела на вооружении 3 887 реактивных систем залпового огня до начала полномасштабного вторжения в Украину. Как бы российские пропагандисты ни кричали, что у них "потерь нет", однако оккупанты несут бешеные потери.



Данные Global Firepower по системам РСЗО России / Скриншот

К слову, по данным Global Firepower, Россия была на первом месте в мире по количеству РСЗО на вооружении армии.



Топ-10 стран по количеству РСЗО на вооружении армии / Скриншот

В статистике Генштаба по состоянию на 1 октября 2023 года говорится, что Вооруженные Силы Украины уже уничтожили 798 РСЗО, которые имели на вооружении оккупанты. С помощью несложной математики можно установить, что российская армия за полтора года войны потеряла 20,5 процентов систем реактивного залпового огня

В общей сложности только в течение сентября украинские защитники уничтожили 63 РСЗО оккупантов.

Актуальная статистика потерь россиян

Потери врага постоянно растут, ведь они продолжают находиться на оккупированных территориях. Каждый день ВСУ уничтожают личный состав и технику врага. Самой дорогой потерей для врага остается крейсер "Москва", который сейчас лежит на дне Черного моря.

По состоянию на 1 октября 2023 года российская армия уже потеряла: