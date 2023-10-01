Такие выводы можно сделать, проанализировав данные в открытых источниках. Кроме того, в сентябре 2023 года ВСУ побили рекорд уничтожения российской артиллерии, передает 24 Канал.
К теме Тактические резервы иссякли: Россия развернула на Востоке 25-ю армию, не дожидаясь зимы
Сколько РСЗО потеряла Россия
Согласно открытым данным, официально обнародованным российскими властями, так называемая "вторая армия мира" имела на вооружении 3 887 реактивных систем залпового огня до начала полномасштабного вторжения в Украину. Как бы российские пропагандисты ни кричали, что у них "потерь нет", однако оккупанты несут бешеные потери.
Данные Global Firepower по системам РСЗО России / Скриншот
К слову, по данным Global Firepower, Россия была на первом месте в мире по количеству РСЗО на вооружении армии.
Топ-10 стран по количеству РСЗО на вооружении армии / Скриншот
В статистике Генштаба по состоянию на 1 октября 2023 года говорится, что Вооруженные Силы Украины уже уничтожили 798 РСЗО, которые имели на вооружении оккупанты. С помощью несложной математики можно установить, что российская армия за полтора года войны потеряла 20,5 процентов систем реактивного залпового огня
В общей сложности только в течение сентября украинские защитники уничтожили 63 РСЗО оккупантов.
Актуальная статистика потерь россиян
Потери врага постоянно растут, ведь они продолжают находиться на оккупированных территориях. Каждый день ВСУ уничтожают личный состав и технику врага. Самой дорогой потерей для врага остается крейсер "Москва", который сейчас лежит на дне Черного моря.
По состоянию на 1 октября 2023 года российская армия уже потеряла:
- личного состава – около 278 570 (+440),
- танков – 4 702 (+11),
- боевых бронированных машин – 8 991 (+7),
- артиллерийских систем – 6 477 (+30),
- РСЗО – 798 (+2),
- средств ПВО – 537 (+0),
- самолетов – 316 (+1),
- вертолетов – 316 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 043 (+37),
- крылатых ракет – 1 529 (+0),
- кораблей и катеров – 20 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 8 883 (+29),
- специальной техники – 933 (+1).