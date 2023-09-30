Об этом в эфире национального телемарафона рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, сообщает 24 Канал. По его словам, эта армия состоит из 12 тысяч захватчиков.

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Из-за нехватки 25 армию ввели сейчас, а не зимой

Евлаш отметил, что 25 армия – новосформированная. Ее собирали в течение последнего года с разного контингента – это и мобилизованные, и бывшие представители разбитых подразделений, ранее потерпевших мощное поражение Силами обороны на Восточном направлении.

Сейчас она уже развернулась вдоль линии столкновения на Лиманско-Купянском направлении,

– отметил начальник пресс-службы.

По его словам, 25-я армия врага состоит из мотострелковых подразделений, артиллерийских, танковых войск, однако оснащена преимущественно старой техникой.

"В этом подразделе есть проблемы, они комплектуются тем вооружением, которое было расконсервировано, снято с хранения и приведено на скорую руку к минимальному боевому состоянию", – сообщил Евлаш.

Он добавил, что эффективность применения этих подразделений остается невысокой.

"Даже из перехватов мы фиксируем, что военнослужащие, которые уже были и почувствовали на себе мощь ВСУ, говорят, что их подготовка желает лучшего, поскольку они "необстреляны" и имеют проблемы с техникой и личным составом", – объяснил спикер.

По его информации, российские военнослужащие, мобилизованные более года назад, отказываются воевать, поэтому российское командование ищет новые решения и выводит новые структурные подразделения на это направление. Кремль пытается компенсировать потери, перебрасывая эти резервы.

"Хочу отметить, что это уже стратегические резервы продолжает привлекать Россия, что указывает на недостаточное количество и личного состава, поскольку тактические резервы уже все исчерпаны. Более того, эта армия планировалась для привлечения на зимний период, однако за неимением личного состава они вводят ее уже", – подытожил Евлаш.

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