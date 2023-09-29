Соответствующий указ уже подписал президент России Владимир Путин. Документ распространили российские пропагандистские СМИ, сообщает 24 Канал.
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Путин подписал указ о призыве 130 тысяч россиян
Путин подписал указ о:
- призыве на военную службу с 1 октября,
- увольнении в запас тех призывников, чей срок службы истек.
Согласно документу, призвать планируют 130 тысяч человек.
В России продолжается мобилизация / Фото росСМИ
Путин подписал соответствующий указ / Фото росСМИ
Накануне российское минобороны сообщило о начале 1 октября осеннего призыва во всех субъектах страны-террориста, за исключением отдельных районов Крайнего Севера, ведь там он начнется с 1 ноября из-за климата.
Все призывники будут направлены для прохождения военной службы на территории России. В пункты дислокации оккупантов "в новых регионах или для участия там в выполнении задач СВО" военнослужащие по призыву якобы не поедут.
В Генштабе ВС РФ говорят, что нет никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий. На войну против Украины якобы достаточно желающих служить по контракту, а также тех, кто уже заключил контракты с ВС РФ, и добровольцев.
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Частичная мобилизация в России: что известно
- Как сообщают в Генштабе ВСУ, враг в ближайшее время приступит к массовой принудительной мобилизации. Речь идет о территории России и временно оккупированных территориях Украины. По разным оценкам, оккупанты могут мобилизовать от 400 до 700 тысяч лиц.
- Россия начала подготовку к новой мобилизации еще летом после начала украинского контрнаступления. В частности, агрессор увеличил призывной возраст на 2 года, а также усложнил выезд за границу мужчинам призывного возраста.
- Что интересно, сам кремлевский диктатор Владимир Путин уклоняется от ответов на вопрос о предстоящей мобилизации. Так было и на встрече с так называемыми "военкорами", и на недавнем Восточном экономическом форуме.