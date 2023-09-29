Тему мобилизации в России интервью 24 Каналу прокомментировал старший аналитик фонда "Вернись живым" и аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков. По его мнению, вопрос мобилизации в России очень сложен.

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Будет ли мобилизации в России больше, чем в прошлом

Эксперт вспомнил так называемую "частичную" мобилизацию, которую в России объявили в сентябре 2022 года. По словам Белескова, России вряд ли удастся мобилизовать больше людей, чем осенью 2022 года.

Я думаю, в прошлом году мы уже увидели максимум, на который они сиюминутно способны. Конечно, можно объявить, мол, набираем миллионный контингент, однако Москва банально не способна проработать такое количество человек. Каждый солдат – это отдельное личное дело, его надо хоть как-то научить, надеть, прокормить. Так что набрать в армию больше, чем они сделали осенью прошлого года, вряд ли возможно,

– сказал он.

Аналитик отметил, что в России до сих пор не начался процесс оглашения новой волны мобилизации, хотя об этом дискутируют с начала 2023 года. В то же время он подчеркнул, что в России продолжается частично скрытая мобилизация.

Как пояснил Белесков, российское руководство может считать, что мобилизованные силы достаточно для выполнения текущих локальных задач.

"Насколько понимаю, российское военно-политическое руководство может считать, что таких усилий достаточно для выполнения текущих задач. Чтобы сдерживать нас на фронте и даже пытаться где-нибудь точечно перейти к активным локальным наступательным действиям, как мы это увидели вокруг Купянска во вторую половину июля – августе этого года. Возможно, поэтому они и не объявляют о дополнительных наборах в армию", – заявил он.

Скрытая мобилизация, насколько ее оценивают в ГУР МО, дает рашистам немногим меньше, чем количество, которое они могут собрать в рамках официального призыва на войну. Вероятно, это их и сдерживает,

– сказал эксперт.

Путин мог изучить урок истории

Белесков допускает, что Россия, если понесет критические потери, может объявить о какой-то меньшей мобилизации – на 100-200 тысяч человек. В то же время он привел аргумент, почему Кремлю не нужно мобилизовать большое количество людей.

По его словам, группировку в 500 тысяч человек, задействованных в войне против Украины, легче контролировать, чем миллионную. В этом контексте аналитик отметил, что Путин, возможно, изучил урок Первой мировой войны.

Все же в России совсем не демократический режим, и Путин хорошо помнит урок Первой мировой войны, когда потерпевшая армия сидит в обороне, а в один прекрасный момент может повернуть оружие против своего руководства. И здесь значительно безопаснее может быть меньше группировка. То же касается хотя бы базового обеспечения войск и их подготовки,

– заявил Белесков.

Эксперт делает вывод, что "если Россия и будет проводить какую-то официальную мобилизацию, то будет это делать скорее для поддержания уже действующих сил, а не для создания какого-то большого преимущества и попытки перехода к масштабным наступлениям".

Тем не менее Белесков сказал, что в случае с Россией нельзя исключать никаких сценариев, поскольку российское руководство может быть иррациональным.

"Вероятно они будут считать, что наступление Украины уже преодолено, поэтому идея попытаться поиграть в наступление будет казаться им логичной. Исключать этого я не могу. В случае с бункерным фюрером, любые успехи приводят к потере способности объективно оценивать ситуацию. Россияне напротив, переходят к более непродуманным действиям", – резюмировал эксперт.