По данным ISW, россияне имели успехи в Донецкой области, также продвинулись на Курщине и Запорожье. Правда, на большинстве направлений враг успехов не достиг, хотя активно атакует. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на свежий отчет Института изучения войны.

Актуально Более 150 боестолкновений, 72 из них – на Покровском направлении: сводка Генштаба за 28 марта

Несмотря на давление, ВСУ сохраняют позиции на Курщине

Согласно геолокационным кадрам, российским войскам удалось продвинуться в Курской области. В частности, есть неподтвержденные данные, что враг захватил Гоголевку (к юго-западу от Суджи) и продвинулся на восток от Гуева и в его центральную часть.



Наступление россиян происходит в районе Олешни (к юго-западу от Суджи) и Гоголевки, а также на севере Сумской области в районе Владимировки и Веселовки.

Правда, есть информация также, что украинские бойцы сохраняют позиции в южном Гуеве, Горнали (к югу от Гуева) и Олешни.



Что происходит на Курщине / Карта ISW по состоянию на 28 марта

Самая горячая точка на Харьковщине – Волчанск

По данным аналитиков, оккупанты наступали в районе Волчанска, однако никаких продвижений не было. По словам представителя ОТГ "Харьков" Павла Шамшина, российские войска ежедневно проводят до пяти атак в районе Волчанска. Подполковник добавляет, что река Волчья стала естественным препятствием для продвижения российских войск в Волчанске.

Кстати ВСУ могли продвинуться вглубь Белгородской области на 3 –4 километра, – Reuters

Никаких успехов для врага на Луганщине

Здесь россияне продолжают наступление на Купянском направлении. В частности, состоялись атаки врага в районах Фиголевки, Петропавловки, Степной Новоселки и Песчаного. Однако россиянам это ничего не дало и никаких продвижений не было.

Похожая ситуация и в районе Борового. Здесь на днях враг атаковал у Загрызово, Богуславки, Новой Кругляковки, вблизи Надежды и в районе Грековки. Но продвинуться российским войскам не удалось.

Продолжается наступление врага и на Лиманском направлении, в частности в районе Лимана. Здесь также никаких успехов россияне не получили.

Где россияне наступали на Луганщине по состоянию на 28 марта / Карты ISW

Россияне продвинулись в Торецке и возле Курахово в Донецкой области

27 и 28 марта российские войска провели наступательные действия на Северском направлении, а именно в районе Григорьевки и Белогоровки и в районе Верхнекаменского и в районе Ивано-Дарьевки.

Также захватчики продолжили наступление возле Часового Яра – самого города и в районе Курдюмовки и Озарановки и в районе Белой Горы и в направлении Предтечино.

Однако как на Северском направлении, так и у Часового Яра успехов и продвижений враг не имел.

Однако удалось россиянам продвинуться на Торецком направлении, а именно в самом Торецке, в частности на шахте "Центральная". Также враг атаковал в окрестностях города – в районах Дыловки, Крымского, Щербиновки и Леонидовки.

Россияне продолжили наступление и на Покровском направлении. Враг атаковал:

на северо-восток от Покровска в районе Тарасовки и в направлении Малиновки;

на восток от Покровска в районе Елизаветовки, Водяного Второго и Калинового;

на юго-восток от Покровска в районе Сухого Яра и Лисовки;

юго-западнее Покровска в районе Котлиного, Новосергиевки, Удачного, Новоалександровки, Котляровки, Успеновки и Преображенки.

Зато россияне никаких успехов не достигли. В то же время украинские силы контратаковали в районе Котлиного и Котляровки.

Согласно геолокационных кадрам, россиянам удалось продвинуться на Кураховском направлении – к северу от Андреевки, что к западу от Курахово. Кроме того, российские войска атаковали к западу от Курахово – в районе Константинополя, Андреевки, Алексеевки и Богатыря и на юго-запад от Курахово – в районе Разлива. Зато украинские войска контратакуют в районе Константинополя.

В районе Большой Новоселки россияне атаковали в направлении Отрадного, в районе Днепроэнергии, Скудного, Бурлацкого и в сторону Комара. Кроме того, состоялись бои в районе Привольного и Вольного Поля и в районе Новоселки.

Подтвержденных успехов враг на этом направлении нет. Более того, украинским воинам удалось отразить усиленную атаку российских механизированных подразделений численностью не менее взвода вблизи Веселого.

Враг наступает и продвигается в Донецкой области / Карты ISW по состоянию на 29 марта

Успехи врага на Запорожье

Геолокационные кадры свидетельствуют, что россияне недавно немного продвинулись на север от Жеребянки (к северо-западу от Роботина). Так, 27 и 28 марта враг атаковал северо-западнее Роботино в районе Каменского, Лобкового, Малых Щербаков, Щербаков и Нестерянки.

Обратите внимание Ситуация обостряется: в Запорожской области россияне пытаются продвинуться как можно дальше



Врагу удалось продвинуться на Запорожье / Карты ISW по состоянию на 28 марта

Россияне нацелились на острова в дельте Днепра

Представитель оперативно-стратегической группировки войск “Хортица” Назар Волошин заявил, что российские войска пытаются создать плацдармы на островах в дельте Днепра на Херсонщине. 28 марта они провели ограниченные наступательные операции на Днепровском направлении, но не продвинулись вперед.



Где враг наступает на Херсонщине / Карта ISW за 28 марта