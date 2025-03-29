По данным ISW, россияне имели успехи в Донецкой области, также продвинулись на Курщине и Запорожье. Правда, на большинстве направлений враг успехов не достиг, хотя активно атакует. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на свежий отчет Института изучения войны.
Актуально Более 150 боестолкновений, 72 из них – на Покровском направлении: сводка Генштаба за 28 марта
Несмотря на давление, ВСУ сохраняют позиции на Курщине
Согласно геолокационным кадрам, российским войскам удалось продвинуться в Курской области. В частности, есть неподтвержденные данные, что враг захватил Гоголевку (к юго-западу от Суджи) и продвинулся на восток от Гуева и в его центральную часть.
Наступление россиян происходит в районе Олешни (к юго-западу от Суджи) и Гоголевки, а также на севере Сумской области в районе Владимировки и Веселовки.
Правда, есть информация также, что украинские бойцы сохраняют позиции в южном Гуеве, Горнали (к югу от Гуева) и Олешни.
Что происходит на Курщине / Карта ISW по состоянию на 28 марта
Самая горячая точка на Харьковщине – Волчанск
По данным аналитиков, оккупанты наступали в районе Волчанска, однако никаких продвижений не было. По словам представителя ОТГ "Харьков" Павла Шамшина, российские войска ежедневно проводят до пяти атак в районе Волчанска. Подполковник добавляет, что река Волчья стала естественным препятствием для продвижения российских войск в Волчанске.
Кстати ВСУ могли продвинуться вглубь Белгородской области на 3 –4 километра, – Reuters
Никаких успехов для врага на Луганщине
Здесь россияне продолжают наступление на Купянском направлении. В частности, состоялись атаки врага в районах Фиголевки, Петропавловки, Степной Новоселки и Песчаного. Однако россиянам это ничего не дало и никаких продвижений не было.
Похожая ситуация и в районе Борового. Здесь на днях враг атаковал у Загрызово, Богуславки, Новой Кругляковки, вблизи Надежды и в районе Грековки. Но продвинуться российским войскам не удалось.
Продолжается наступление врага и на Лиманском направлении, в частности в районе Лимана. Здесь также никаких успехов россияне не получили.
Где россияне наступали на Луганщине по состоянию на 28 марта / Карты ISW
Россияне продвинулись в Торецке и возле Курахово в Донецкой области
27 и 28 марта российские войска провели наступательные действия на Северском направлении, а именно в районе Григорьевки и Белогоровки и в районе Верхнекаменского и в районе Ивано-Дарьевки.
Также захватчики продолжили наступление возле Часового Яра – самого города и в районе Курдюмовки и Озарановки и в районе Белой Горы и в направлении Предтечино.
Однако как на Северском направлении, так и у Часового Яра успехов и продвижений враг не имел.
Однако удалось россиянам продвинуться на Торецком направлении, а именно в самом Торецке, в частности на шахте "Центральная". Также враг атаковал в окрестностях города – в районах Дыловки, Крымского, Щербиновки и Леонидовки.
Россияне продолжили наступление и на Покровском направлении. Враг атаковал:
- на северо-восток от Покровска в районе Тарасовки и в направлении Малиновки;
- на восток от Покровска в районе Елизаветовки, Водяного Второго и Калинового;
- на юго-восток от Покровска в районе Сухого Яра и Лисовки;
- юго-западнее Покровска в районе Котлиного, Новосергиевки, Удачного, Новоалександровки, Котляровки, Успеновки и Преображенки.
Зато россияне никаких успехов не достигли. В то же время украинские силы контратаковали в районе Котлиного и Котляровки.
Согласно геолокационных кадрам, россиянам удалось продвинуться на Кураховском направлении – к северу от Андреевки, что к западу от Курахово. Кроме того, российские войска атаковали к западу от Курахово – в районе Константинополя, Андреевки, Алексеевки и Богатыря и на юго-запад от Курахово – в районе Разлива. Зато украинские войска контратакуют в районе Константинополя.
В районе Большой Новоселки россияне атаковали в направлении Отрадного, в районе Днепроэнергии, Скудного, Бурлацкого и в сторону Комара. Кроме того, состоялись бои в районе Привольного и Вольного Поля и в районе Новоселки.
Подтвержденных успехов враг на этом направлении нет. Более того, украинским воинам удалось отразить усиленную атаку российских механизированных подразделений численностью не менее взвода вблизи Веселого.
Враг наступает и продвигается в Донецкой области / Карты ISW по состоянию на 29 марта
Успехи врага на Запорожье
Геолокационные кадры свидетельствуют, что россияне недавно немного продвинулись на север от Жеребянки (к северо-западу от Роботина). Так, 27 и 28 марта враг атаковал северо-западнее Роботино в районе Каменского, Лобкового, Малых Щербаков, Щербаков и Нестерянки.
Обратите внимание Ситуация обостряется: в Запорожской области россияне пытаются продвинуться как можно дальше
Врагу удалось продвинуться на Запорожье / Карты ISW по состоянию на 28 марта
Россияне нацелились на острова в дельте Днепра
Представитель оперативно-стратегической группировки войск “Хортица” Назар Волошин заявил, что российские войска пытаются создать плацдармы на островах в дельте Днепра на Херсонщине. 28 марта они провели ограниченные наступательные операции на Днепровском направлении, но не продвинулись вперед.