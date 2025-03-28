Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба ВСУ в пятницу, 28 марта. Также ожесточенные бои были на еще по меньшей мере 4 направлениях.
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Что произошло на фронте 28 марта
В течение суток ситуация на поле боя была такой:
- На Харьковском направлении произошло 4 штурмовых действия в районах Волчанска и Каменки.
- На Купянском направлении противник 3 раза пытался вытеснить наши подразделения в районе Загрызово и в направлении Богуславки.
- На Лиманском направлении враг 16 раз атаковал, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Надежда, Ямполовка и в направлении Грековки, Нового, Новомихайловки, Зеленой Долины. Продолжается 9 боестолкновений.
- На Северском направлении наши воины успешно остановили 1 атаку вблизи Ивано-Дарьевки.
- На Краматорском направлении остановили 4 вражеские попытки продвинуться вперед в районе Часового Яра и в направлении Белой Горы, Предтечиного.
- На Торецком направлении враг 20 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районе Торецка и в направлениях Дилиевки, Щербиновки. Продолжается 2 боестолкновения.
- На Покровском направлении, агрессор совершил 72 штурмовые и наступательные действия в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Лысовка, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Успеновка 0 Преображенка, Андреевка и в направлении Калинового. Еще 9 боестолкновений продолжаются.
- На Новопавловском направлении наши защитники остановили 15 атак противника в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Днепроэнергия.
- На Гуляйпольском направлении враг проводил 4 штурмовые действия в районе Привольного, их успешно отбили.
- На Ореховском направлении произошло 8 боевых столкновений у населенных пунктов Щербаки, Малые Щербаки, Малая Токмачка, Степное, Каменское и севернее Нестерянки.
- На Приднепровском направлении состоялось 2 боестолкновения с противником.
- На Курском направлении произошло 14 боестолкновений. Враг совершил 288 артиллерийских обстрелов, в том числе 16 – из реактивных систем залпового огня, нанес 22 авиационных удара, сбросив 35 управляемых бомб.