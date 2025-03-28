Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба ВСУ в пятницу, 28 марта. Также ожесточенные бои были на еще по меньшей мере 4 направлениях.

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Что произошло на фронте 28 марта

В течение суток ситуация на поле боя была такой: