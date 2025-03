Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на источники среди украинских чиновников, российских военных блогеров и аналитиков, передает 24 Канал.

Зачем Украине наступление на Белгородскую область

Как пишет издание, несмотря на то, что масштабы украинского наступления на Белгородскую область и намерения Киева остаются неизвестными, военные аналитики говорят, что это, вероятно, является попыткой оттянуть российские силы из Курской области для смягчения давления на этот регион.

Эксперты также предполагают, что Киев может исповедоваться на дополнительное дипломатическое влияние на Россию. Впрочем, по их мнению, наступление является рисковым для Украины в этом контексте, поскольку Москва не демонстрировала желания пойти на уступки даже после прорыва границы летом 2024 года.

Кажется, что вторжение имеет более ограниченный масштаб, чем Курская операция, и пока защищает лишь тонкую полосу территории через границу... Остается непонятным, сколько войск было задействовано и масштабы российского ответа,

– цитирует аналитиков NYT.

Журналисты сообщают, что хотя Украина официально не признавала этого, трое украинских военных и чиновников на условиях анонимности подтвердили начало соответствующей операции в Белгородской области на юге России, которая граничит с Курской, часть которой захватили ранее.

В то же время Россия также не сообщала о вторжении на ее территорию, вражеское оборонное ведомство не ответило на запрос журналистов. Впрочем, губернатор области Вячеслав Гладков недавно писал, что часть региона сейчас опасна из-за атак БпЛА и артиллерийских обстрелов, не упоминая наступление.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отметил, что сейчас продолжаются боевые действия по защите Украины от нападения России, в том числе "уничтожение сосредоточений противника на территории Белгородской области, потому что враг планировал применить эти сосредоточения" на украинской территории.

"И Россия, и Украина пытались обеспечить и укрепить свои позиции – на поле боя и дипломатическим путем – до начала следующих переговоров при посредничестве Соединенных Штатов, дата которых еще не определена", – говорится в материале издания.

Согласно обнародованной информации, проверенные The New York Times видео подтверждают присутствие людей в военной форме в селе Демидовка Белгородской области. В то же время The Times не смогла подтвердить, что люди на вышеупомянутых кадрах были украинскими военными.

Напомним, недавно в ISW сообщали, что украинские войска продвинулись на участке, расположенном к юго-западу от Демидовки (к северо-западу от города Белгород вдоль международной границы). В то же время российские войска, по их данным, продвинулись на севере Сумской области.