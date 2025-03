Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на джерела серед українських чиновників, російських військових блогерів та аналітиків, передає 24 Канал.

Дивіться також Військовий назвав головні успіхи "тихого" наступу ЗСУ на Бєлгородщині

Навіщо Україні наступ на Бєлгородську область

Як пише видання, попри те, що масштаби українського наступу на Бєлгородську область та наміри Києва залишаються невідомими, військові аналітики кажуть, що це, ймовірно, є спробою відтягнути російські сили з Курської області задля пом'якшення тиску на цей регіон.

Експерти також припускають, що Київ може сповідатися на додаткових дипломатичний вплив на Росію. Втім, на їхню думку, наступ є ризиковим для України у цьому контексті, оскільки Москва не демонструвала бажання піти на поступки навіть після прориву кордону влітку 2024 року.

Здається, що вторгнення має більш обмежений масштаб, ніж Курська операція, і наразі захищає лише тонку смугу території через кордон... Залишається незрозумілим, скільки військ було задіяно та масштаби російської відповіді,

– цитує аналітиків NYT.

Журналісти повідомляють, що хоч Україна офіційно не визнавала цього, троє українських військових та урядовців на умовах анонімності підтвердили початок відповідної операції в Бєлгородській області на півдні Росії, яка межує з Курською, частину якої захопили раніше.

Водночас Росія також не повідомляла про вторгнення на її територію, вороже оборонне відомство не відповіло на запит журналістів. Втім, губернатор області В'ячеслав Гладков нещодавно писав, що частина регіону наразі небезпечна через атаки БпЛА та артилерійські обстріли, не згадуючи наступ.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко зазначив, що наразі тривають бойові дії за захист України від нападу Росії, в тому числі "знищення зосереджень противника на території Бєлгородської області, тому що ворог планував застосувати ці зосередження" на українській території.

"І Росія, і Україна намагалися забезпечити й зміцнити свої позиції – на полі бою та дипломатичним шляхом – до початку наступних переговорів за посередництва Сполучених Штатів, дата яких ще не визначена", – ідеться у матеріалі видання.

Згідно з оприлюдненою інформацією, перевірені The New York Times відео підтверджують присутність людей у ​​військовій формі в селі Демидівка Бєлгородської області. Водночас The Times не змогла підтвердити, що люди на вищезгаданих кадрах були українськими військовими.

Нагадаємо, нещодавно в ISW повідомляли, що українські війська просунулися на ділянці, розташованій на південний захід від Демидівки (на північний захід від міста Бєлгород уздовж міжнародного кордону). Водночас російські війська, за їхніми даними, просунулися на півночі Сумської області.