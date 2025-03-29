Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, яку мету переслідують українські сили, просуваючись у Бєлгородській області. До слова, за даними Інституту вивчення війни, невеликі групи української піхоти ведуть штурмові дії в районі Демидівки, Графівки та Прилісся на Бєлгородщині.

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Яке завдання у Сил оборони

Військовий експерт наголосив, що українські сили однозначно проломили першу лінію оборони окупантів вздовж кордону в Бєлгородській області. Другої ж лінії оборони у ворога у напрямку 500 кілометрів у бік Москви взагалі немає.

Перша лінія оборони можливо розташована взводними опорними пунктами вздовж лінії кордону, а далі вони вже відсутні,

– пояснив він.

Однак українським військовослужбовцям, на думку полковника ЗСУ в запасі, не потрібно заходити вглиб Бєлгородщини, тому що перед ними стоїть завдання не захоплення російської території, а створення там буферної зони.

Ситуація у Бєлгородській області: дивіться на карті

Зона забезпечення перед фортифікацією, за його словами, – це взагалі мінні поля, глибиною 3 – 4 кілометри, залежно від висот, що там розташовані.

А ширина зони забезпечення має бути понад 10 кілометрів – від Поповки до Прилісся. Це гарний плацдарм, який має бути розширеним до 500 кілометрів – від Брянської області до Ростовської. А на цій ділянці

– від Білорусі до Осколу, – підкреслив Романи Світан.

Це завдання, як зауважив військовий експерт, має бути для тих Сил оборони, які там вже стоять. Україна має оборонні споруди, вздовж яких розгорнуті війська, і вони мають зайти на російську територію, щоб покращити свої позиції. Це зараз і відбувається вздовж усієї лінії кордону Північного фронту.

Нагадаємо, що видання The New York Times пише, що наступ ЗСУ на Бєлгородську область, імовірно є намаганням України відтягнути російські сили з Курської області. Це має дозволити знизити тиск ворога на Курщині. Водночас цей наступ у ЗМІ вважають ризиковим для України, адже Кремль не йшов на поступки після заходу українського війська в серпні 2024 року на російську територію.