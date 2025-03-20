І російська, і українська армії мали певні просування (остання, зокрема, у Бєлгородській області), тож їх можна побачити на оновлених картах. Основне зі зведення ISW переказує 24 Канал.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 20 березня

Російські війська 19 березня продовжили наземну операцію, щоб відтіснити українців від позицій у Курській області. Наступали вони біля Суджі та в Сумській області біля Басівки. Про їхні успіхи нічого не відомо.

біля Басівки. Про їхні успіхи нічого не відомо. Українські сили просунулися в Бєлгородську область – але незрозуміло, чи вони утримують там позиції. Геолокаційні кадри за 18 і 19 березня показують, що ЗСУ пройшли на південь і південний захід від Демидівки вздовж кордону на північний захід від Бєлгорода.

Геолокаційні кадри за 18 і 19 березня показують, що ЗСУ пройшли на південь і південний захід від Демидівки вздовж кордону на північний захід від Бєлгорода. На Харківському напрямку росіяни не просувалися, на Куп'янському також підтверджених просувань не зробили, як і на Борову та на Лиман. Така сама ситуація була на Сіверському напрямку.

на Куп'янському також підтверджених просувань не зробили, як і на Борову та на Лиман. Така сама ситуація була на Сіверському напрямку. Російські війська просунулися в напрямку на Часів Яр. Геолокаційні кадри від 18 березня показують, що вони пройшли вздовж вулиці Марії Ульянової в західній частині міста.

Бойові дії в Україні та Росії за 19 березня / Карти ISW

Також росіяни просунулися на Торецькому напрямку. Свіжі геолокаційні кадри показують, що вони пройшли на північний схід від Дружби, що на схід від Торецька, на північ від Торецька , та вздовж вулиці Комарова на південному заході міста.

, та вздовж вулиці Комарова на південному заході міста. Українські та російські сили мали успіхи на Покровському напрямку . ЗСУ, ймовірно, відбили Лисівку на південний схід від Покровська і пройшли до околиць Даченського на південь від міста. Росіян геолокація фіксувала на околиці Лисівки та в південному Піщаному, що на південний захід від Покровська.

. ЗСУ, ймовірно, відбили Лисівку на південний схід від Покровська і пройшли до околиць Даченського на південь від міста. Росіян геолокація фіксувала на околиці Лисівки та в південному Піщаному, що на південний захід від Покровська. На Курахівському напрямку просувань не було, але були біля Великої Новосілки, зокрема на південний захід від Привільного. На заході Запорізької області росіяни не робили підтверджених просувань. Так само і на Херсонщині.

Підсумовуючи зведення, Інститут вивчення війни зауважив, що ЗСУ просунулися в Бєлгородській області та поблизу Покровська, а російські сили – поблизу Часового Яру, Торецька, Покровська та Великої Новосілки.