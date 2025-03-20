И российская, и украинская армии имели определенные продвижения (последняя, в частности, в Белгородской области), так что их можно увидеть на обновленных картах. Основное из сводки ISW пересказывает 24 Канал.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 20 марта

Российские войска 19 марта продолжили наземную операцию, чтобы оттеснить украинцев от позиций в Курской области. Наступали они возле Суджи и в Сумской области возле Басовки. Об их успехах ничего не известно.

возле Басовки. Об их успехах ничего не известно. Украинские силы продвинулись в Белгородскую область – но непонятно, удерживают ли они там позиции. Геолокационные кадры за 18 и 19 марта показывают, что ВСУ прошли на юг и юго-запад от Демидовки вдоль границы на северо-запад от Белгорода.

Геолокационные кадры за 18 и 19 марта показывают, что ВСУ прошли на юг и юго-запад от Демидовки вдоль границы на северо-запад от Белгорода. На Харьковском направлении россияне не продвигались, на Купянском также подтвержденных продвижений не сделали, как и на Боровую и на Лиман. Такая же ситуация была на Северском направлении.

на Купянском также подтвержденных продвижений не сделали, как и на Боровую и на Лиман. Такая же ситуация была на Северском направлении. Российские войска продвинулись в направлении на Часов Яр. Геолокационные кадры от 18 марта показывают, что они прошли вдоль улицы Марии Ульяновой в западной части города.

Боевые действия в Украине и России за 19 марта / Карты ISW

Также россияне продвинулись на Торецком направлении. Свежие геолокационные кадры показывают, что они прошли на северо-восток от Дружбы, что на восток от Торецка, на север от Торецка , и вдоль улицы Комарова на юго-западе города.

, и вдоль улицы Комарова на юго-западе города. Украинские и российские силы имели успехи на Покровском направлении . ВСУ, вероятно, отбили Лисовку на юго-восток от Покровска и прошли до окраин Даченского к югу от города. Россиян геолокация фиксировала на окраине Лисовки и в южном Песчаном, что на юго-запад от Покровска.

. ВСУ, вероятно, отбили Лисовку на юго-восток от Покровска и прошли до окраин Даченского к югу от города. Россиян геолокация фиксировала на окраине Лисовки и в южном Песчаном, что на юго-запад от Покровска. На Кураховском направлении продвижений не было, но были возле Великой Новоселки, в частности на юго-запад от Привольного. На западе Запорожской области россияне не делали подтвержденных продвижений. Так же и на Херсонщине.

Подытоживая сводку, Институт изучения войны отметил, что ВСУ продвинулись в Белгородской области и вблизи Покровска, а российские силы – вблизи Часового Яра, Торецка, Покровска и Великой Новоселки.