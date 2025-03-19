Известно, что во время разговора с президентом США глава Кремля снова повторил свои требования для завершения войны, которые фактически означают капитуляцию Украины, передает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Чего на самом деле хочет Путин

Путин отметил, что стремится к устранению "первопричин конфликта". Глава Кремля продолжает настаивать на постоянном нейтралитете Украины, установлении пророссийского правительства в Киеве, ослаблении украинской армии до уровня, который не позволит ей защищаться от будущей российской агрессии. Фактически глава Кремля повторил Трампу все то, что говорил на пресс-конференции с Лукашенко 13 марта.

Аналитики Института изучения войны считают, что Путин пытается использовать предложение о временном прекращении огня как рычаг для получения уступок еще до официальных переговоров о завершении войны.

Настаивание Путина на капитуляции Украины свидетельствует о его нежелании вести добросовестные переговоры для достижения заявленной Трампом цели – установления длительного мира в Украине,

– отмечают эксперты.

Глава Кремля стремится затянуть или сорвать переговоры по устойчивому миру в Украине.

Путин умышленно отказался от временного перемирия в Черном море, однако согласился принять участие в переговорах по такому соглашению. Это он, вероятно, использует для затягивания или срыва мирного процесса. Также он не принял американо-украинское предложение о временном прекращении огня на линии фронта.

Отметим, что во время разговора Путин и Трамп обсудили развитие двустороннего экономического и энергетического сотрудничества. В то же время пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отметила, что "значительные экономические соглашения" между США и Россией возможны только после достижения мира в Украине.

Перед переговорами с Трампом 18 марта Путин выступил на Конгрессе Российского союза промышленников и предпринимателей и заявил, что некоторые западные компании, которые покинули Россию после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, сейчас стремятся вернуться или уже делают шаги для возвращения. Он также отметил, что Россия будет рассматривать этот вопрос с учетом интересов российского бизнеса. Путин поручил правительству России разработать процедуру возвращения западных компаний. Вероятно, Путин пытается обойти заявленные администрацией Трампа условия по заключению экономических соглашений только после достижения мира в Украине, стремясь получить уступки в виде ослабления санкций или других экономических привилегий в рамках предварительных переговоров о временном прекращении огня.