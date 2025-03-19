Об этом на онлайн-брифинге рассказал Владимир Зеленский, передает 24 Канал. Украинский президент общался с журналистами после завершения телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

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Что сказал Зеленский

Напомним, 18 марта российский диктатор согласился на предложение Трампа о взаимном отказе сторон "конфликта" от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Более того, Путин якобы дал соответствующий приказ своим военным в тот же день.

Россия и Украина при посредничестве США могут договориться не бить по энергетической инфраструктуре. Наша сторона будет это поддерживать. Но не может быть так, что Россия будет бить по нашей энергетике, а мы будем молчать. Мы будем отвечать,

– отметил Зеленский.

Он также надеется узнать больше деталей о переговорах президентов США и России во время разговора с Трампом.

К слову, несмотря на обещания страны-агрессора, вечером 18 марта она снова атаковала Украину. Враг запустил 2 баллистические ракеты "Искандер-М", 4 зенитные управляемые ракеты С-300 и 145 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов.

Украинская ПВО уничтожила 72 дрона. Пострадали Сумская, Одесская, Полтавская, Днепропетровская, Киевская и Черниговская области.