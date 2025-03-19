Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что из вражеских целей ПВО удалось сбить ночью

В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 19 марта 2025 года (с 19:00 18 марта) противник атаковал Украину 2 баллистическими ракетами "Искандер-М", 4 зенитными управляемыми ракетами С-300 и 145 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям:

Брянск;

Орел;

Шаталово;

Курск;

Миллерово;

Приморско-Ахтарск, что в России.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбивание 72 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях,

– написали военные.



Как отработали защитники неба ночью 19 марта / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Еще 56 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны, без негативных последствий.

Несмотря на это, в результате российской атаки пострадали Сумская, Одесская, Полтавская, Днепропетровская, Киевская и Черниговская области.