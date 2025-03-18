Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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20:30, 18 марта
Скоростная цель на Сумщине в направлении юго-западном.
20:30, 18 марта
Киев угроза применения врагом ударных БпЛА!
20:30, 18 марта
Угроза применения баллистического вооружения в областях где объявлена воздушная тревога!
20:21, 18 марта
Запорожье угроза применения врагом ударных БпЛА!
20:17, 18 марта
Полтавская и Харьковская области угроза применения врагом ударных БпЛА!