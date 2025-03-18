Его цитируют пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Речь идет о 30-дневном периоде.

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Отказ от ударов по энергетике

Российский президент якобы принципиально настроен на мирное решение, поэтому готов к совместной с американскими партнерами работе над возможными путями урегулирования ситуации.

В частности, во время разговора Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон "конфликта" от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду,

– написали в Кремле.

Однако диктатор продолжает настаивать на "недоговороспособности" Киева, поэтому обозначил для Трампа "ряд существенных моментов" по инициативе о 30-дневном перемирии. Россия и США создадут экспертные группы по урегулированию.

Кроме того, российский президент анонсировал обмен военнопленными по формуле 175 на 175, который должен состояться уже на следующий день, 19 марта. Более того, Москва подготовила очередной "жест доброй воли", планируя передать 23 тяжелораненых украинских военнослужащих, которые лечатся в российских медицинских учреждениях.

Что говорят в США

По словам пресс-секретаря Белого Дома Кэролайн Левитт, лидеры сошлись на том, что движение к миру начнется с прекращения ударов по энергетической инфраструктуре, а также с технических переговоров по внедрению перемирия в Черном море.

Кровь и сокровища, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше было бы потратить на нужды своих народов,

– говорится в сообщении.

Кстати, телефонный разговор президентов США и России мог длиться более полутора часов, пишет NBC News. Однако в Государственной думе страны-агрессора заявили о 2 часах 28 минутах. CNN со ссылкой на российский источник характеризует диалог как "очень хороший".