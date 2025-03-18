Його цитують пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Йдеться про 30-денний період.

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Відмова від ударів по енергетиці

Російський президент буцімто принципово прихильний до мирного вирішення, тож готовий до спільної з американськими партнерами роботи над можливими шляхами урегулювання ситуації.

Зокрема, під час розмови Трамп висунув пропозицію про взаємну відмову сторін "конфлікту" від ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури на 30 днів.

Владімір Путін позитивно відгукнувся на цю ініціативу й відразу дав російським військовим відповідну команду,

– написали в Кремлі.

Проте диктатор продовжує наполягати на "недоговороздатності" Києва, тож позначив для Трампа "низку суттєвих моментів" щодо ініціативи про 30-денне перемир'я. Росія та США створять експертні групи з врегулювання.

Окрім того, російський президент анонсував обмін військовополоненими за формулою 175 на 175, що має відбутися вже наступного дня, 19 березня. Ба більше, Москва підготувала черговий "жест доброї волі", плануючи передати 23 важкопоранених українських військовослужбовців, які лікуються в російських медичних установах.

Що кажуть у США

За словами прессекретарка Білого Дому Керолайн Левітт, лідери зійшлися на тому, що рух до миру почнеться з припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, а також з технічних переговорів щодо впровадження перемир'я в Чорному морі.

Кров і скарби, які Україна й Росія витрачають на цю війну, краще було б витратити на потреби своїх народів,

– йдеться у повідомленні.

До речі, телефонна розмова президентів США й Росії могла тривати понад півтори години, пише NBC News. Однак у Державній думі країни-агресора заявили про 2 години 28 хвилин. CNN з посиланням на російське джерело характеризує діалог як "дуже добрий".