Повідомляє 24 Канал з посиланням на Кремль.

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Що відомо про обмін полоненими

У вівторок, 18 березня, відбулася телефонна розмова між Трампом та Путіним. У ній глава Кремля анонсував американському лідеру обмін полоненими, який має відбутися вже завтра, 19 березня. Його планують провести за формулою 175 на 175.

Крім того, як жест доброї волі буде передано 23 важкопоранених українських військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в російських медичних установах.